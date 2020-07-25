لينوفو تتفوق على شاومي.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفي بلاك شارك 3 برو وLegion Duel

تتسابق شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية، لإنتاج نوع جديد من الأجهزة الذكية التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إلا وهي الهواتف الذكية المخصصة للألعاب، وتتنافس كلا من المؤسسات الكبرى على تقديم هاتف بأداء قوى ومواصفات جديدة لحصول على اهتمام اللاعبين بمنتجتها.





ومن بين أبرز الشركات التي تقدم فئة هواتف الألعاب رائدتان تصنيع هواتف أندرويد شاومي ولينوفو ، حيث قدمت كلا منهم مؤخرا جهاز ذكي جديد موجه للاعبين، بمواصفات متشابهة ولكن مع أختلافات كبيرة، وفيما يلي نستعرض أبرز مميزات ومواصفات هاتف هاتف لينوفو Legion Duel وهاتف Black Shark 3 Pro من شاومي









- الشاشة:





يأتي هاتف Legion Duel، بشاشة قوية مخصصة للألعاب، بمعدل تحديث عالي قدره 144 هرتزا، وهب من نوع AMOLED وبقياس 6.65 بوصة، وتمتاز بحد أدني من الحواف، بينما جاء هاتف بلاك شارك 3 برو، بشاشة من نوع OLED بقياس 7.1 بوصة وبدقة 3120×1440 بكسل، تمتاز الشاشة بمعدل تحديث أقل بتردد 90 هرتز.









- المعالج:





يعمل هاتف بلاك شارك 3 برو، بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 865، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بينما يحتوي هاتف الألعاب Legion Duel، على أحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 865+، يدعم أيضا شبكات الجيل الخامس 5G.





- الكاميرا الخلفية:





يقدم هاتف Black Shark 3 Pro، ثلاث كاميرات خلفية بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية، والثانية بدقة 13 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير العمق، بينما يأتي هاتف Legion Duel، بكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وأخرى بدقة 16 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض.





- البطارية:





يحتوي هاتف Legion Duel، على بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90 واط، والتي تشحن بالكامل في غضون 30 دقيقة فقط، في حين يحتوي بلاك شارك 3 برو، على بطارية أيضًا بقوة 5000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، والتي تشحن بنسبة 50% في غضون 12 دقيقة فقط، وبنسبة 100% في غضون 38 دقيقة.





- الكاميرا الأمامية:





من أكثر ما يميز هاتف ألعاب لينوفو الجديد، أنه يأتي بكاميرا أمامية منبثقة من جانب الجهاز، تسمح للاعبين بتسجيل تعليق حي على الألعاب التي تلعب بالوضع الأفقي، وتأتي بدقة 20 ميجابكسل، وتأني أيضًا الكاميرا الأمامية في هاتف بلاك شارك 3 برو، بدقة 20 ميجابيكسل، ولكنها داخل نوتش أعلى نتصف الشاشة.





- الذاكرة:





يشمل هاتف بلاك شارك 3 برو، ذاكرتين من الوصول العشوائي رام بسعة 8 و12 جيجابايت إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية واحدة فقط بسعة 256 جيجابايت، بينما يأتي هاتف Legion Duel، أيضًا بذاكرتي رام ولكن بحجم أكبر بسعة 12 أو 16 جيجابايت، مع ثلاث خيارات لذاكرة التخزين الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.





- ميزات خاصة:





يمتاز هاتف Legion Duel ، بنظام تبريد متقدم مع أنبوبين حراريين، بالإضافة إلى محرك الاهتزاز U-Engine dual X-axis الذي يأتي بـ 13 نوعا من الاهتزازات المنخفضة الاستجابة، وبأكثر من 100 نوع من أنماط الاهتزازات الطويلة، يدعم هاتف Black Shark 3 Pro، 4 مناطق حساسة للضغط في الشاشة يمكن استخدامها لزيادة التحكم بالألعاب، ويأتي الهاتفان أيضا مع أزرار خاصة باسم Master Buttons، وكما يمتاز الهاتفان بالجيل الرابع من نظام التبريد السائل.









- السعر والألوان:





يتوفر هاتف بلاك شارك 3 برو، في ثلاثة ألوان هي الأسود، والرمادي، والفضي، بسعر يبدأ من 500 دولار أمريكي (أي ما يعادل 7994 جنيها مصريا)، بينما يتوفر هاتف لينوفو هاتف لينوفو Legion Duel، باللونين الأزرق والأحمر وبسعر يبدأ أيضًا بـ 500 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 7994 جنيها مصريا).