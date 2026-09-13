محمد الشناوي يطلب الاستمرار أساسيًا أمام أبو قير للحفاظ على فرصة الانضمام للمنتخب|تفاصيل

كشفت الإعلامية دينا سليم عن مصدر داخل النادي الأهلي أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، طلب من الجهاز الفني الاستمرار في حراسة مرمى الأهلي خلال مواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، وذلك بعد مشاركته أساسيًا في مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

وأوضحت دينا خلال تصريحاتها لبرنامجها "ستاد المحور" أن الشناوي يرغب في مواصلة المشاركة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على فرصه في الانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني خلال المعسكر المقبل، خاصة مع اقتراب إعلان قائمة الفراعنة، ويسعى الحارس لإثبات جاهزيته الفنية والبدنية.