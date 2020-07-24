منافسة قوية.. أبرز الفروق بين هاتفي الألعاب الأحدث ROG Phone 3 وLegion Duel

Legion Duel . تشتد المنافسة بين شركات تصنيع الهواتف الذكية ، حاليا لإنتاج وتصميم أجهزة جديدة مخصصة للألعاب، من أجل الوصول إلى أكبر شريحة من المستخدمين للاستحواذ على أكبر حصة سوق الهواتف الذكية المخصصة للألعاب التي تشهد رواجا كبيرا مؤخرا، ومن بين أكبر المنافسين في هذا المجال شركتي لينوفو وأسوس، وأعلنت الشركتان عن أحدث هواتفهم الذكية للألعاب ROG Phone 3 و





هواتف الألعاب والتي تشبه حاسبات الألعاب ولكن في شكل هاتف محمول، والذي يمثل تحديا كبيرا لتلك الشركات، لاسيما وأن لاعبى ألعاب الفيديو مهووسون بالحصول على أفضل الإمكانيات لتحسين تجربة الألعاب، لذا يمضون ساعات يبحثون على أدق التفاصيل بالنسبة لمواصفات هاتف ألعاب مميز من حيث الأداء والشاشة والتصميم والألوان. وبينما تهدف تلك الشركات بشكلٍ أساسي إلى الانتشار وزيادة المبيعات، تنافس لإضافة أحدث الميزات والمواصفات فيوالتي تشبه حاسبات الألعاب ولكن في شكل هاتف محمول، والذي يمثل تحديا كبيرا لتلك الشركات، لاسيما وأن لاعبى ألعاب الفيديو مهووسون بالحصول على أفضل الإمكانيات لتحسين تجربة الألعاب، لذا يمضون ساعات يبحثون على أدق التفاصيل بالنسبة لمواصفات هاتفمميز من حيث الأداء والشاشة والتصميم والألوان.









وفيما يلي نستعرض أوجه التشابه والاختلاف بين هاتفي الألعاب الأحدث، ROG Phone 3 وLegion Duel من حيث:





- الشاشة:





يمتاز هاتف الألعاب Legion Duel، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.65 بوصة، وبمعدل تحديث 144 هرتز، وتمتاز الشاشة بحد أدني من الحواف، إلى جانب قارئ بصمات الأصابع أسفل الشاشة، مع معدل تحديث للشاشة قدره 144 هرتز، وعلى غرار هاتف لينوفو تم تصميم هاتف بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث للشاشة بتردد 144 هرتز، والتي تأتي مع إمكانية التعديل لمعدلي 90 أو 120 هرتز.





- الكاميرا الخلفية:





يقدم هاتف ROG Phone 3، ثلاث كاميرات خلفية الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، مع مستشعر Sony IMX686، وبدقة 13 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 125 درجة، أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، وبالنسبة لهاتف Legion Duel، فيحتوي على كاميرا خلفية تقع في منتصف الجهة الخلفية للجهاز حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وأخرى بدقة 16 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض.





- المعالج:





يعمل هاتف Legion Duel، بأحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 865+، ويعمل هاتف ROG Phone 3 ، بنفس نوع المعالج والذي يعد أول هواتف أندرويد يتم تشغيلها بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 865+، وتوجد نسخة أخرى من هاتف أسوس يطلق عليه اسم ROG Phone 3 Strix Edition، يستخدم معالج من نوع Snapdragon 865.





- الكاميرا الأمامية:





من أكثر ما يميز هاتف ألعاب لينوفو الجديد، أنه يأتي بكاميرا أمامية منبثقة من جانب الجهاز، تسمح للاعبين بتسجيل تعليق حي على الألعاب التي تلعب بالوضع الأفقي، وتأتي بدقة 20 ميجابكسل، بينما يقدم هاتف أسوس ROG Phone 3، كاميرا أمامية تأتي بدقة 24 ميجابكسل.





- نظام التبريد:





يأتي هاتف أسوس الجديد، مع وحدة تبريد AeroActive Cooler لتبريد حرارة الهاتف، لاسيما أثناء تشغيل الألعاب، ويمتاز هاتف Legion Duel ، بنظام تبريد متقدم مع أنبوبين حراريين لتبريد حرارة الجهاز أثناء الاستخدام.





- البطارية:





يحتوي هاتف Legion Duel، على بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90 واط، حيث تشحن بالكامل في غضون 30 دقيقة فقط، بينما يحتوي هاتف ROG Phone 3، على بطارية بسعة 6000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط، عبر منفذ USB Power Delivery، وتقول أسوس: إن الهاتف يشحن بنسبة 70% في غضون 46 دقيقة فقط.





- الذاكرة :





يضم هاتف ROG Phone 3، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو512 جيجابايت من نوع UFS 3.1، أما إصدار Strix Edition، من الهاتف فيأتي بذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويقدم هاتف Legion Duel، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.





- السعر والألوان: