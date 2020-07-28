شاومى تسرب مواصفات هاتف غامض في بداية حملة ترويجية قبل إطلاقه

كشفت تقارير عن تسريب شركة Xiaomi شاومى الصينية، مواصفات هاتف غامض على منصة صينية لتقييم الهواتف الذكية، وذلك كنوع من الترويج للهاتف عن طريق الغموض والإثارة.





وبحسب موقع GSMArena فإن المواصفات التى تم تسريبها على المنصة تشمل حصول الهاتف الغامض على معالج من نوع Snapdragon 865 ، وشاشة بقياس 6.67 بوصة وكذلك رقم الموديل الخاص به M2007J1SC.









وفقا للموقع فإن الهاتف الغامض من شاومى، من المحتمل أن يكون من مجموعة Xiaomi Mi 10 والتى أصدرتها شاومى منذ أشهر، وحققت مبيعات هائلة بسبب إمكاناتها المتطورة.





ويحتوى الهاتف الغامض الذى ستعلن عنه شاومى قريبا على شاشة ذات معدل تحديث 120 هرتز، قارئ بصمة تحت الشاشة، ومقبس لسماعة الرأس، وكاميرا بزووم x 30 zoom وبطارية 4500 مللى أمبير، وشاحن لاسلكى.



