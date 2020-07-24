تسريبات تكشف تصميم هاتف الألعاب من شاومي Black Shark 3S

استعرض الرئيس التنفيذي لشركة شاومي Xiaomi ، من خلال حسابه الرسمي على موقع ويبو Weibo الصيني، صورا جديدة لهاتف الألعاب Black Shark 3S، المرتقب من الشركة الصينية، وكتب عبارة على الصورة التشويقية التي تستعرض تصميم الجهاز قال فيها:"لقد حدث الكثير في الأيام القليلة الماضية".





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تمتلك شركة شاومي ، هاتفين من الأجهزة المخصصة للاعبين حاليا، وهم Black Shark 3 و Black Shark 3 Pro، والتي يتم تشغيهلما بواسطة معالج من نوع Snapdragon 865.





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وتستعد الشركة الصينية للمنافسة في سوق الهواتف المخصصة للألعاب، بهاتف جديد يطلق عليه اسم Black Shark 3S، وعلى غرار هاتفي لينوفو وأسوس الذان تم الإعلان عنهم أمس الخميس، سيتم تشغيل هاتف شاومي الجديد بأحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 865+.

ولقد نشر الرئيس التنفيذي لشركة شاومي إعلان تشويقي على Weibo، أشار فيه إلى الكثير من الأحداث خلال الفترة الماضية، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن الرئيس التنفيذي يلمح لرقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، أو هواتف الألعاب التي كشف عنها من لينوفو وAsus.





وإلى جانب معالج Snapdragon 865 +، من المتوقع أن يأتي هاتف الألعاب الجديد من شاومي Black Shark 3S، مع معايير UFS 3.1 في سعة تخزين العشوائي، وأن يقدم دعما لمعد\ل تحديث الشاشة بتردد 120 هرتزا.





وسيدعم هاتف Black Shark 3 Pro ، تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، ولكن نظرا إلى أن شاومي تطور تقنية الشحن السريع بقدرة 120 واط، قد يصدر هاتف الألعاب القادم بها.