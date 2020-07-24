Dimension 820.. تشغيل هاتف شاومي Redmi Note 10 بأحدث المعالجات

أظهرت بعض التسريبات السابقة،أن هاتف شاومي المرتقب والمسمى Redmi Note 10، سيتم تشغيله بأحدث المعالجات من نوع Dimension 820، والذي تم الإعلان عنه مؤخرا.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ظهر هاتف شاومي Redmi Note 10 في تسريبات جديدة من قاعدة بيانات Benchmark، والذي جاء في المركز الثاني مباشرة بعد هاتف فيفو القادم vivo iQOO Z1.









وجاء هاتف vivo iQOO Z1 برقاقة معالج Dimensity 1000 Plus في المرتبة الأولى، حيث أكدت المواصفات التي ظهرت في القائمة على ما ذكرته التسريبات السابقة، على أن هاتف Note 10، سيأتي بمعالج من نوع Dimensity 820 5G، الأحدث من ميدياتيك.





ولم تكشف القائمة الكثير من المعلومات حول هاتف شاومي المرتقب Redmi Note 10، باستثناء أنه سيأتي مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، إلى جانب ذلك تشير التريبات إلى أن الشركة الصينية تعتزم الإعلان عن هذا الهاتف قريبا.





وتستعد شركة شاومي للإعلان خلال الفترة القادمة عن هاتف Redmi Note 10، وهو أحد إصدارات هذا العام المتوسطة من فئة 5G، والذي يأتي ضمن سلسلة ريدمي نوت والتي انضم إليها خلال شهر أبريل الماضي هاتف Redmi Note 9.



