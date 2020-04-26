AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

قريبا.. شاومي تطلق هاتف Redmi K30i بمعدل تحديث للشاشة 120HZ

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:59 م
Redmi K30
Redmi K30
Advertisements
شيماء عبد المنعم
تستعد شركة شاومي، لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Redmi K30، واليوم أكدت أحدث التسريبات أن شاومي ستضيف هاتف جديد للتشكيلة هاتفا جديدا يسمي Redmi K30i، وسيدعم هذا الإصدار معدل تحديث 120 هرتز في الشاشة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، وقد سبق أن طرحت العلامة التجارية الفرعية التابعة لشاومي ريدمي، في الأسواق أكثر من إصدار من سلسلة هواتف Redmi K30، والتي تشمل هواتف Redmi K30، وRedmi K30 5G، وRedmi K30 Pro، وأيضا Redmi K30 Pro Zoom.


ووفقا للتقارير السابقة، فإن هاتف Redmi K30i، يعد أحد أرخص الهواتف الذكية في السوق تعمل بشبكة اتصال الجيل الخامس 5G للعام الجاري، بسعر منافس 255 دولارا، وسيضم K30i، كاميرا خلفية اساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وأكدت تسريبات جديدة أن شاومي تخطط لطرح الهاتف قبل نهاية الشهر الجاري.

وسيحافظ الهاتف على دعم شبكات الجيل الخامس، ولكنه سيأتي مع دقة كاميرا خلفية رئيسية أقل من نسخة شهر ديسمبر Redmi K30، والتى ستأتي بدقة 48 ميجابكسل، مما سيؤدى إلى خفض سعر الهاتف إلى 255 دولار، مما يجعل هاتف K30i أرخص هاتف ذكي يدعم شبكات 5G في السوق.

ووفقا لتقارير ITHome، من المقرر أن يأتي هاتف K30i الجديد، ببقية مواصفات Redmi K30، والتى تشمل المعالج، وذاكرة الوصول العشوائي رام 6 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 جيجابايت، والكاميرا الخلفية الثانية بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، والرابعة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاومي تعلن رسميا عن هاتف Black Shark 3 للألعاب..تعرف على السعر والمواصفات..صور

شاومي تطرح Redmi Note 9 Pro Max في هذا اليوم.. المواصفات والسعر.. صور

تسريبات تكشف عن موعد إطلاق هاتف شاومي القادم Redmi K30 Pro

Redmi K30 Pro هاتف شاومي الجديد بمواصفات وسعر منافس.. صور

بسعر أرخص.. شاومي تعلن عن هاتف Mi 10 Lite بتقنية الـ 5G.. صور

شاومي تعمل على هاتف جديد بكاميرا خارقة.. لأول مرة في جهاز أندرويد

ترشيحاتنا

عسر الهضم في رمضان.. حيل تخلصك منه فورا دون أدوية

الصين في انتظار موجة ثانية شرسة من وباء كورونا

بشرى سارة للعالم.. قدوم الصيف قد يقضي على وباء كورونا

مرتضى منصور يقطع علاقته بقناة الزمالك

لأهل الفيوم والمدخنين وصناع المسلسلات.. رسائل السيسي من مائدة إفطار المجندين.. فيديو

بسبب كورونا.. مشهد لن يتكرر مرة أخرى في إيطاليا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عرض حلقتين .. استشاري نفسي: رامز جلال يستمتع بهلع المشاهير

لمرضى الضغط والسكر.. تناول كوب من هذا المشروب للحفاظ على صحتك في الصيام

بالقطيفة اللامع .. لاميتا فرنجية تتألق في أحدث جلسة تصوير