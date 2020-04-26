قريبا.. شاومي تطلق هاتف Redmi K30i بمعدل تحديث للشاشة 120HZ

تستعد شركة شاومي ، لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Redmi K30، واليوم أكدت أحدث التسريبات أن شاومي ستضيف هاتف جديد للتشكيلة هاتفا جديدا يسمي Redmi K30i، وسيدعم هذا الإصدار معدل تحديث 120 هرتز في الشاشة.





وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، وقد سبق أن طرحت العلامة التجارية الفرعية التابعة لشاومي ريدمي، في الأسواق أكثر من إصدار من سلسلة هواتف Redmi K30، والتي تشمل هواتف Redmi K30، وRedmi K30 5G، وRedmi K30 Pro، وأيضا Redmi K30 Pro Zoom.









ووفقا للتقارير السابقة، فإن هاتف Redmi K30i، يعد أحد أرخص الهواتف الذكية في السوق تعمل بشبكة اتصال الجيل الخامس 5G للعام الجاري، بسعر منافس 255 دولارا، وسيضم K30i، كاميرا خلفية اساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وأكدت تسريبات جديدة أن شاومي تخطط لطرح الهاتف قبل نهاية الشهر الجاري.





وسيحافظ الهاتف على دعم شبكات الجيل الخامس، ولكنه سيأتي مع دقة كاميرا خلفية رئيسية أقل من نسخة شهر ديسمبر Redmi K30 ، والتى ستأتي بدقة 48 ميجابكسل، مما سيؤدى إلى خفض سعر الهاتف إلى 255 دولار، مما يجعل هاتف K30i أرخص هاتف ذكي يدعم شبكات 5G في السوق.





ووفقا لتقارير ITHome، من المقرر أن يأتي هاتف K30i الجديد، ببقية مواصفات Redmi K30، والتى تشمل المعالج، وذاكرة الوصول العشوائي رام 6 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 جيجابايت، والكاميرا الخلفية الثانية بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، والرابعة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.