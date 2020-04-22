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تكنولوجيا

بسعر منافس.. شاومي تطلق أرخص هاتف 5G في العالم خلال أيام

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:00 م
Redmi K30
Redmi K30
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شيماء عبد المنعم
في شهر ديسمبر الماضي، أطلقت شركة شاومي هاتف Redmi K30، والذي يعد أحد أرخص الهواتف الذكية في السوق تعمل بشبكة اتصال الجيل الخامس 5G. 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف Redmi K30، بمعالج Snapdragon 765G، إلى جانب كاميرا خلفية اساسية بدقة 64 ميجابيكسل، وبسعر منافس 285 دولار.

وتشير تقارير وسائل الإعلام الصينية، إلى أن شاومي تخطط لإعادة إطلاق جهاز ردمي كي30، في نسخة جديدة أقل سعرًا يسمي Redmi K30i، قبل نهاية شهر أبريل الجاري.

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وسيحافظ الهاتف على دعم شبكات الجيل الخامس، ولكنه سيأتي مع دقة كاميرا خلفية رئيسية أقل من نسخة شهر ديسمبر، والتى ستأتي بدقة 48 ميجابكسل، مما سيؤدى إلى خفض سعر الهاتف إلى 255 دولار، مما يجعل هاتف K30i أرخص هاتف ذكي يدعم شبكات 5G في السوق.

Redmi K30i said to arrive as the cheapest 5G smartphone

ووفقا لتقارير ITHome، من المقرر أن يأتي هاتف K30i الجديد، ببقية مواصفات Redmi K30، والتى تشمل المعالج، وذاكرة الوصول العشوائي رام 6 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 جيجابايت، والكاميرا الخلفية الثانية بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، والرابعة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.

وكشفت التسريبات السابقة، أن شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi Note 9 في شهر يونيو القادم، مع دعم شبكات الجيل الخامس، ولكنه سينافس ردمي كي30 آي ليصبح هو أرخص هاتف 5G بسعر يعادل 225 دولار أمريكي.
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