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تكنولوجيا

بدء الحجز المسبق لـ هاتفي Xiaomi Mi 10 وMi 10 Pro.. تعرف عليهما

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:31 ص
شاومى m10 pro
شاومى m10 pro
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة شاومي الصينية، عملاق صناعة الهواتف الذكية في العالم اليوم، الخميس، بدء الحجز المسبق لـ هاتفيها Xiaomi Mi 10  وMi 10 Pro فى إسبانيا، وذلك قبل طرحهما رسميًا في الأسواق والمتاجر.

وبحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني، عند طلبك للهاتف من أمازون إسبانيا، ستحصل معه على هديتين مجانًا، وهما سماعة شاومى اللاسلكية Wireless Earphones 2، و ساعتها الذكية Mi Band 3.

1- Mi 10 Pro
صُمم Mi 10 Pro  بواجهة المستخدم MIUI 11 من شاومي المعتمدة على نظام أندرويد 10، ويحتوي على شاشة AMOLED ، مع  شاشة مقاسها 6.67 بوصة، تبلغ دقتها 1080×2340 بيكسل، بتقنية عرض 90 هيرتز، وثقب للكاميرا الأمامية، ويبلغ سطوع الشاشة 1200 شمعة، مع معالج Snapdragon 865 المقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 بسعة 512 جيجابايت.

ويتميز Mi 10 Pro بكاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل بمستشعر بحجم 1/1.33 بوصة، ودعم ميزة OIS وEIS، إلى جانب عدسة ثانية واسعة بدقة 20 ميجابيكسل مع مجال رؤية 117 درجة وفتحة f/2.2، وعدسة ثالثة بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة f/2.0، وعدسة رابعة تليفوتوغرافية بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة f/2.0 وتكبير بصري بقدرة 10x ودعم ميزة OIS.

ويتيح الهاتف للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو بدقة 8K بدقة وضوح تبلغ 7680×4320 بيكسل، وهناك كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل، ويأتي الجهاز مزود ببطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن سلكي بقوة 50 وات، وشحن لاسلكي بقوة 30 وات، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات.

ويتوفر الهاتف باللون الأبيض والأزرق بسعر  يبدأ من 715 دولارًا في الصين، وفي السوق الأوروبي بسعر يبدأ من  999 يورو.

Xiaomi Mi 10 and Mi 10 Pro go on pre-order in Spain


2- Mi 10
هاتف يعمل بواجهة المستخدم MIUI 11 من شاومي المعتمدة على نظام أندرويد 10، ويحتوي على شاشة AMOLED، مع شاشة مقاسها 6.67 بوصة، تبلغ دقتها 1080×2340 بيكسل مع معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز وثقب للكاميرا الأمامية، ويبلغ سطوع الشاشة 1120 شمعة.

وإلى جانب معالج Snapdragon 865 المقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 بسعة 256 جيجابايت، ويتميز Mi 10 بكاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل بمستشعر بحجم 1/1.33 بوصة، ودعم ميزة OIS و EIS، إلى جانب عدسة ثانية واسعة بدقة 13 ميجابيكسل مع مجال رؤية 123 درجة وفتحة عدسة f/2.4، وعدسة ثالثة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة f/2.4، وعدسة رابعة لصور الماكرو بمواصفات مطابقة للعدسة الثالثة.

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