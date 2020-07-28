ببطارية 1800 مللي أمبير.. شاومي تستعد لإطلاق القارئ الإلكتروني Mi Ebook Reader

شركة Xiaomi شاومي الصينية، القارئ الإلكترونى Xiaomi Mi Ebook Reader ، وذلك لإطلاقه في الأسواق، ليكون أول قارئ للكتب الإلكترونية تطلقه شاومى، وذلك لمنافسة عدد من الشركات مثل شركة أمازون. اعتمدت





وبحسب موقع Tech Radar فإن قارئ الكتب الإلكترونى من شاومى Mi Ebook Reader سيحتوى على أحدث بلوتوث Bluetooth 5.0، بالإضافة إلى دعم عدد كبير من الكتب الصوتية مثل قارئ Kindle .









ويعتبر قارئ Mi Ebook Reader من شاومى ليس الأول الذى تطلقه الشركة، حيث أطلقت الشركة العام الماضى، قارئين للكتب الإلكترونية في هما iReader T6 و MiReader ولكن في الصين فقط، ولكن تستعد حاليا للمنافسة على مستوى العالم.





وقررت شاومى منافسة القارئ الإلكترونى Kindle لشركة أمازون ، وكذلك قارئ Kobo لشركة Rakuten ، واقتحام الأسواق العالمية للمرة الأولى عن طريق قارئها Mi Ebook Reader ، حيث يأتى بشاشة 6 بوصة.





ويمتلك قارئ Mi Ebook Reader مساحة داخلية ب 1 جيجا هيرتز وذاكرة وصول عشوائي 1 جيجا بايت ، وذاكرة تخزين داخلية ضخمة 16 جيجا بايت، كما يستخدم Wi-Fi و نظام تشغيل Android 8.1 ، و بطارية كبيرة تبلغ 1800 مللي أمبير.



