محمد صلاح سابع هدافي دوري أبطال أوروبا خلال آخر 5 سنوات

حجز النجم المصري محمد صلاح مكانه ضمن قائمة أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الخمس الماضية، بعدما احتل المركز السابع برصيد 22 هدفًا، وفقًا لإحصائيات منصة «PopFoot» المتخصصة في أرقام كرة القدم.

وواصل محمد صلاح حضوره بين أبرز نجوم الكرة الأوروبية، بعدما نافس مجموعة من أفضل المهاجمين في العالم على مدار السنوات الأخيرة، ليؤكد مكانته التهديفية في البطولة القارية، بفضل المستويات المميزة التي قدمها بقميص ليفربول الإنجليزي.

مبابي يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا

وتصدر الفرنسي كيليان مبابي قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في دوري أبطال أوروبا خلال آخر خمس سنوات، بعدما سجل 44 هدفًا، متفوقًا على النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي جاء في المركز الثاني برصيد 39 هدفًا.

واحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي المركز الثالث برصيد 36 هدفًا، يليه الإنجليزي هاري كين في المركز الرابع برصيد 35 هدفًا، بينما جاء البرازيلي فينيسيوس جونيور خامسًا برصيد 30 هدفًا.

وحل الأرجنتيني جوليان ألفاريز في المركز السادس برصيد 25 هدفًا، متقدمًا على محمد صلاح، الذي جاء سابعًا برصيد 22 هدفًا.

محمد صلاح ضمن قائمة العشرة الأوائل

وضمت قائمة أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا خلال الفترة نفسها أسماء بارزة أخرى، حيث جاء البرازيلي رافينيا في المركز الثامن برصيد 21 هدفًا، بالتساوي مع الفرنسي عثمان ديمبيلي، بينما احتل البرازيلي رودريجو المركز العاشر بالرصيد نفسه.

ويعكس وجود محمد صلاح ضمن قائمة العشرة الأوائل قدرته على منافسة أبرز نجوم كرة القدم العالمية، مستندًا إلى خبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية وفاعليته الهجومية في المباريات الكبرى.

وقدم قائد منتخب مصر مستويات مميزة خلال مشواره مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وأسهم بأهدافه في مسيرة الفريق بالبطولة، ليواصل ترسيخ مكانته بين أبرز اللاعبين العرب والأفارقة الذين تألقوا في المسابقة القارية.