قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفاوضات لم تتوقف.. الرئيس اللبناني: هدفنا وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى والنازحين
القوات اليمنية: تصدينا لهجمات عنيفة شنها الحوثيون في تعز
اخترق الخط الأصفر.. جيش الاحتلال يعلن تدمير نفق في غزة بطول كيلو ونصف
إستونيا: نتعهد بتقديم 10 ملايين يورو لمبادرة دعم أوكرانيا الملحقة بالناتو وأمريكا
وكالة الطاقة الدولية تدعو الدول الأعضاء لزيادة إنتاج النفط
من أول يوم عمل.. برلماني يكشف تفاصيل مشروع قانون لحماية العمالة اليومية والموسمية
البنك الدولي يشيد بمؤشرات نمو الاقتصاد المصري
عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى بكفر الشيخ نشرت فيديوهات خادشة للحياء
محافظة القاهرة تبدأ إجراءات تقنين أراضي وضع اليد بعزبة خير الله
أمطار من مساء اليوم حتى صباح الجمعة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر
تصعيد غير مسبوق.. إطلاق 4 صواريخ على القصر الرئاسي في اليمن
محمد صلاح سابع هدافي دوري أبطال أوروبا خلال آخر 5 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح سابع هدافي دوري أبطال أوروبا خلال آخر 5 سنوات

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

حجز النجم المصري محمد صلاح مكانه ضمن قائمة أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الخمس الماضية، بعدما احتل المركز السابع برصيد 22 هدفًا، وفقًا لإحصائيات منصة «PopFoot» المتخصصة في أرقام كرة القدم.

وواصل محمد صلاح حضوره بين أبرز نجوم الكرة الأوروبية، بعدما نافس مجموعة من أفضل المهاجمين في العالم على مدار السنوات الأخيرة، ليؤكد مكانته التهديفية في البطولة القارية، بفضل المستويات المميزة التي قدمها بقميص ليفربول الإنجليزي.

مبابي يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا

وتصدر الفرنسي كيليان مبابي قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في دوري أبطال أوروبا خلال آخر خمس سنوات، بعدما سجل 44 هدفًا، متفوقًا على النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي جاء في المركز الثاني برصيد 39 هدفًا.

واحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي المركز الثالث برصيد 36 هدفًا، يليه الإنجليزي هاري كين في المركز الرابع برصيد 35 هدفًا، بينما جاء البرازيلي فينيسيوس جونيور خامسًا برصيد 30 هدفًا.

وحل الأرجنتيني جوليان ألفاريز في المركز السادس برصيد 25 هدفًا، متقدمًا على محمد صلاح، الذي جاء سابعًا برصيد 22 هدفًا.

محمد صلاح ضمن قائمة العشرة الأوائل

وضمت قائمة أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا خلال الفترة نفسها أسماء بارزة أخرى، حيث جاء البرازيلي رافينيا في المركز الثامن برصيد 21 هدفًا، بالتساوي مع الفرنسي عثمان ديمبيلي، بينما احتل البرازيلي رودريجو المركز العاشر بالرصيد نفسه.

ويعكس وجود محمد صلاح ضمن قائمة العشرة الأوائل قدرته على منافسة أبرز نجوم كرة القدم العالمية، مستندًا إلى خبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية وفاعليته الهجومية في المباريات الكبرى.

وقدم قائد منتخب مصر مستويات مميزة خلال مشواره مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وأسهم بأهدافه في مسيرة الفريق بالبطولة، ليواصل ترسيخ مكانته بين أبرز اللاعبين العرب والأفارقة الذين تألقوا في المسابقة القارية.

محمد صلاح طرابزون طرابزون سبور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

معتمد جمال

إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

ابنة حسام حسن

بقيمة 41،500 دولار.. نظر استئناف ابنة حسام حسن على حكم إلزامها برد شبكة رجل الأعمال أحمد راشد.. اليوم

رئيـس مجلـس الـوزراء

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ الخط السادس للمترو

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

البحرية الايرانية

الحرس الثوري الإيراني يهدد بإغراق السفن الحربية الأمريكية قرب مضيق هرمز

ترشيحاتنا

فينيسيوس جونيور

ثنائي ريال مدريد البديل يحرج مبابي وفينيسيوس بعد التألق أمام روما

الأهلي

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة كيتارا الليلة

لاعبو الزمالك

لاعبو الزمالك ينتظرون مستحقاتهم قبل استكمال المشوار الأفريقي

بالصور

ماذا يحدث عند تناول الجوافة على الريق؟.. تقوي المناعة وتنقص الوزن

فوائد تناول الجوافة على الريق
فوائد تناول الجوافة على الريق
فوائد تناول الجوافة على الريق

تحذير من استخدام الأكياس البلاستيك السوداء لحفظ الطعام.. مخاطر صحية تستدعي الانتباه

لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟

ميمي جمال تدخل غرفة العمليات بعد كسر مفصل الحوض.. تفاصيل حالتها الصحية ومخاطر الإصابة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال

حبوب العلاج الهرموني ترفع خطر الجلطات الدموية بنسبة 60%.. دراسة تحذر النساء

حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد