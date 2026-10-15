تصعيد غير مسبوق.. إطلاق 4 صواريخ على القصر الرئاسي في اليمن

أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن شهود عيان، بسماع دوي أربعة انفجارات في محيط القصر الرئاسي في مدينة عدن باليمن.

قصف القصر الرئاسي في اليمن

وذكرت قناة "العربية" السعودية أن أربعة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قصر "معاشيق" في عدن، مؤكدة أن "رئيس الوزراء اليمني شايع الزنداني والوزراء بخير وسلامة".

يأتي ذلك في ظل التصعيد الغير مسبوق بين الفصائل اليمنية الموالية لإيران، وتحالف دعم الشرعية في اليمن، حيث كشف المتحدث بإسمه اللواء تركي المالكي يوم الخميس عن تفاصيل الهجوم الدموي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف أن الاعتداء الإرهابي على مطار الملك خالد في السعودية تم بـ10 مسيرات وصواريخ ومقذوفات أخرى، مؤكدا أن الاعتداءات الغاشمة للفصائل اليمنية على مطارات المملكة تهديد للأمن الإقليمي.

وأضاف المتحدث باسم قوات التحالف أنه تم تدمير 127 مخزنا للفصاءل الينبمناطق جبلية والعديد من منصات الإطلاق، مشيرا إلى أن الفصائل اليمنية حاولت استهداف عشرات المطارات ومنشآت النفط والموانئ بالسعودية.