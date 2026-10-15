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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول أممي يحذر: 4000 لاجئ فروا إلى جيبوتي بسبب الصراع الدائر في اليمن

مسؤول أممي يحذر: 4000 لاجئ فروا إلى جيبوتي بسبب الصراع الدائر في اليمن
مسؤول أممي يحذر: 4000 لاجئ فروا إلى جيبوتي بسبب الصراع الدائر في اليمن
أ ش أ

حذر المنسق المقيم للأمم المتحدة في جيبوتي "خوسيه باراهونا"، من أن الصراع الدائر في اليمن تسبب في فرار ما يقرب من 4000 لاجئ إلى جيبوتي في فترة وجيزة لا تتعدى أسبوعا واحدا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكر "خوسيه باراهونا"، أن أوبوك تقع على مسار للهجرة، حيث يمر عبرها سنويا ما بين 250,000 و300,000 مهاجر، يأتي معظمهم من المناطق الريفية في إثيوبيا ليعبروا البحر الأحمر باتجاه اليمن آملين في الوصول إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى بحثا عن حياة أفضل وفرص عمل، مشيرا إلى ما وقع قبل أيام، عندما غرق قارب كان يقل أكثر من 300 شخص قبالة ساحل جيبوتي مما أسفر عن وفاة 139 شخصا، وفقدان 84 آخرين.

وقال المنسق الأممي أيضا إنه "في منطقة أوبوك تحديدا، يعاني 25% من السكان المحليين من انعدام الأمن الغذائي".

وحذر المسؤول الأممي من أنه مع وصول لاجئين من اليمن، ومهاجرين قادمين من إثيوبيا، وتأثر السكان المحليين في أوبوك بموجات الجفاف وتداعيات ظاهرة النينيو، "يتحول كل هذا إلى عاصفة مثالية تواجه تلك البقعة من جيبوتي".

وأكد "خوسيه باراهونا"، على ضرورة حشد تضامن المجتمع الدولي، مشددا على أنه من غير المنطقي توقع الكثير من جيبوتي بأن تتحمل بمفردها أعباء تدفق اللاجئين والمهاجرين إليها وعبرها، دون أن يؤثر ذلك سلبا على ميزانيتها ومسارها التنموي.

وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في جيبوتي، أن الأمم المتحدة كانت تستجيب بالفعل للوضع في أوبوك، حيث تدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الوكالة المحلية لتسجيل اللاجئين الوافدين، بينما توفر المنظمة الدولية للهجرة 1500 وجبة ساخنة مرتين يوميا للقادمين الجدد، وتعمل منظمة اليونيسف على تحسين شبكة المياه، في حين يتولى برنامج الأغذية العالمي توفير الغذاء.

المنسق المقيم للأمم المتحدة في جيبوتي خوسيه باراهونا الصراع الدائر في اليمن أوبوك تقع على مسار للهجرة

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