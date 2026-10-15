اليمن.. مواجهات عنيفة في محيط جبل هان ووادي حذران غربي تعز

أفادت مصادر عسكرية باندلاع مواجهات عنيفة في محيط جبل هان ووادي حذران، غربي مدينة تعز، وسط تصاعد الاشتباكات في المنطقة.

وتأتي هذه المواجهات في ظل استمرار التوتر العسكري في الجبهات الغربية للمدينة، التي تشهد مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والفصائل اليمنية، في إطار الصراع المستمر على المواقع والمناطق الاستراتيجية المحيطة بتعز.

ويُعد محيط جبل هان ووادي حذران من المناطق ذات الأهمية العسكرية في الجبهة الغربية، نظرًا لموقعهما الجغرافي وتأثيرهما في خطوط التحرك والإمداد.

ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن أسباب اندلاع المواجهات أو حجم الخسائر الناجمة عنها.