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تكنولوجيا

لاختيار صور فائقة الجودة.. شاومي تطور تقنية تصوير بالذكاء الاصطناعي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:02 ص
شاومى تطور تقنية
شاومى تطور تقنية تصوير بالذكاء الاصطناعى
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة Xiaomi شاومى الصينية تعمل على تطوير ميزة جديدة في التصوير بتكنولوجيا الذكاء الإصطناعى تسمى AI Shutter حيث سيتم تضمينها قريبا ضمن نظام تشغيل السوفت وير MIUI 12 . 

وبحسب موقع GSMArena فإن تقنية AI Shutter ستكون قادرة على التقاط صور عالية الدقة وفائقة الجودة أثناء التصوير، سيتم أخذها على شكل سلسلة من الصور في ثوانى قليلة، ودون أن يشعر المستخدم. 


وسيتمكن مستخدمو تقنية التصوير على أن يختاروا أفضل صورة قد تم إلتقاطها، أثناء التصوير، وتعمل شاومى على دمج هذه التقنية في تطبيق الكاميرا من نظام MIUI 12 الذى أصدرته رسميا على جميع هواتفها. 

كما سيشمل تطبيق الكاميرا عدد من المميزات الأخرى، مثل Magic Clone وهى عبارة عن دعم إيماءات الشاشة، ومن المفترض أن تصدر التقنية خلال الأسابيع القادمة لكل الهواتف الحاصلة على MIUI 12

وكانت شاومي حصلت الصينية، على ترخيص من وكالة 3C، بالموافقة على البدء في تصنيع شاحن بقدرة  120 واط، وهو أول شاحن تصل سرعته لهذه القدرة في الشحن. 

وأعطت الوكالة الصينية الموافقة لشركة شاومى على الشاحن، الذى سيصدر باسم MDY-12-ED ، والذى من المحتمل أن يصدر مع هاتف Mi Mix أو أحد أجهزة Mi Notebooks.

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