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تكنولوجيا

شاومي ستعلن عن هاتف Mi 10 Pro Plus في هذا الموعد

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:00 ص
هاتف شاومي
هاتف شاومي
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شيماء عبد المنعم
تحتفل شركة شاومي Xiaomi، خلال الشهر الجاري  بمرور عشر سنوات على إطلاق أول هاتف ذكي لها، والمسمى Xiaomi Mi 1 ، واحتفالا بهذه المناسبة ستقدم الشركة الصينية هاتفا تذكاريا يسمى Xiaomi Mi 10 Pro Plus.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، لم يتم تأكيد اسم الهاتف الجديد بشكل رسمي رسميًا، فهذا الاسم تم اقتراحه من قبل المسربين فقط، ولكن من المتوقع أن تطلق عليه شاومي  اسم Xiaomi Mi 10 Pro Commemorative Edition.


ومن المتوقع أن يحتوي هاتف شاومي التذكاري الجديد، على معالج شركة كوالكوم الأحدث من نوع +Snapdragon 865، مما يجعله يحصل على ترقية طفيفة عن هاتف Xiaomi Mi 10 Pro الحالي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة الصينية بذلك، فخلال العام الماضي، طرح هاتف Xiaomi Mi 9 مع معالج من نوع Snapdragon 855 في شهر مارس، وبعد ذلك حصل إصدار Xiaomi Mi 9 Pro ، على الترقية لمعالج +Snapdragon 855، في شهر سبتمبر.

وإذا كان التغيير الوحيد في الهاتف هو نوع المعالج، فسيحافظ على المواصفات الرئيسية الأخرى مثل الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 108 ميجابكسل، والذاكرة التخزينية السريعة UFS 3.0، والذاكرة العشوائية رام من نوع LPDDR5، بالإضافة إلى تقنية الشحن السريع بقوة 50 واط، وأشارت بعض الشائعات إلى أن شاومي ستقدم هذا الهاتف مع تكنولوجيا الشحن السريع بقوة 120 واط.
Commemorative Xiaomi Mi 10 Pro Plus to be introduced on August 11
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