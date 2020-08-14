AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أفضل هواتف فلاج شيب من شاومى.. مقارنة بين هاتفى Mi 10 Pro و Mi 10 Ultra

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:01 م
أفضل هواتف فلاج شيب
أفضل هواتف فلاج شيب من شاومى
Advertisements
ندى على
تتميز شركة شاومى الصينية بإطلاق هواتف فلاج شيب من أفضل هواتف الأندرويد حيث كانت قد أطلقت في بداية العام الحالى هاتف Xiaomi Mi 10 Pro الذى كان أفضل هاتف أندرويد في الربع الأول من 2020، وأطلقت الشركة منذ أيام هاتفها الرائد Xiaomi Mi 10 Ultra والذى تصدر مؤشر DXOMark كأفضل الهواتف. 

ويتميز كل هاتف بعدد من المميزات التى تبرزه عن الآخر، رغم أن الهاتفين إنتاج شركة واحدة، وأيضا من فئة هواتف الفلاج شيب ، وفيما يلى مقارنة بين أفضل هواتف شاومى للعام الحالى 2020 هاتف Xiaomi Mi 10 Pro و Xiaomi Mi 10 Ultra  : 


هاتف Xiaomi Mi 10 Pro 
Xiaomi Mi 10 Pro price in India 2020 from $219 & full specifications

شاشة هاتف Mi 10 Pro 

Test Xiaomi Mi 10 Pro : un haut de gamme complet qui en fait ...
يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED ، مع حافات منحنية مقاسها 6.67 بوصة، تبلغ دقتها 1080×2340 بيكسل، مع معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، وثقب للكاميرا الأمامية، ويبلغ سطوع الشاشة 1200 شمعة، يعمل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم MIUI 11 من شاومي المعتمدة على نظام أندرويد 10. 

كاميرات هاتف Mi 10 Pro  
Xiaomi device with Snapdragon 865 crushes AnTuTu, is it the Mi 10 ...
ويتميز Mi 10 Pro  بكاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل بمستشعر بحجم 1/1.33 بوصة، ودعم ميزة OIS و EIS، إلى جانب عدسة ثانية واسعة بدقة 20 ميجابيكسل مع مجال رؤية 117 درجة وفتحة f/2.2، وعدسة ثالثة بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة f/2.0، وعدسة رابعة تليفوتوغرافية بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة f/2.0 وتكبير بصري بقدرة 10x ودعم ميزة OIS، ويتيح الهاتف للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو بدقة 8K بدقة وضوح تبلغ 7680×4320 بيكسل، وهناك كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل

معالج وبطارية هاتف Mi 10 Pro
Xiaomi Mi 10 Pro+ smartphone allegedly coming with 65 W fast ...
ويأتى الهاتف بمعالج Snapdragon 865 المقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 بسعة 512 جيجابايت، ويحتوى الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن سلكي بقوة 50 واط، وشحن لاسلكي بقوة 30 واط، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط.

سعر هاتف  Mi 10 Pro   
ويبلغ سعر هاتف Xiaomi Mi 10 Pro  لنسخة 256/8 من الذاكرة الداخلية والعشوائية 12.175 ألف جنيه مصرى 

هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra  
Xiaomi Mi 10 Ultra is here with 120W wired charging, 120x zoom periscope and Snapdragon 865
شاشة هاتف Mi 10 Ultra
رسميا شاومى تطلق
ويأتى هاتف Mi 10 Ultra بشاشة بحواف منحنية من نوع OLED و بقياس 6.67 بوصة، وبجودة +FHD، وبمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز.

كاميرات هاتف Mi 10 Ultra   
Xiaomi Mi 10 Ultra is here with 120W wired charging, 120x zoom periscope and Snapdragon 865
ويحتوى هاتف  Mi 10 Ultra Xiaomi على  3 كاميرات خلفية الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة 1/1.32 ، والثانية كاميرا بعدسة واسعة بدقة 20 ميجابيكسل، والثالثة كاميرا من نوع  telephoto بدقة 12 ميجابيكسل، أما أما كاميرا السيلفى هاتف  Mi 10 Ultra فبدقة 20 ميجابيكسل، وزووم 2x optical zoom ويتميز الهاتف بسرعة تسجيل الفيديو ب 8K في الثانية. 
Xiaomi Mi 10 Ultra is here with 120W wired charging, 120x zoom periscope and Snapdragon 865

معالج وبطارية هاتف  Mi 10 Ultra
ويتميز هاتف  Mi 10 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 865 ، و ثلاث نسخ من الذاكرة الداخلية ب 128 و 256 و 512 جيجا بايت ، مع ذاكرة عشوائية 8 و 12 و 16 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android 10 ، وواجهة مستخدم MIUI 12 للسوفت وير، وتأتى البطارية سعة  4.500 مللى أمبير، مع شاحن بقدرة 120 واط  يستطيع شحن البطارية في 20 دقيقة، وتدعم البطارية خاصية الشحن السريع اللاسلكى التى تصل ل 50 واط.
 
سعر هاتف Mi 10 Ultra
ويبدأ سعر هاتف Mi 10 Ultra  لأصغر نسخة 128 / 8 جيجا بايت ب 760 دولار أمريكى أى ما يعادل 145 . 12 ألف جنيه مصرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل إطلاقه بأيام.. سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi 9

شاومي تطلق نسخة محدودة من قاتل الهواتف Redmi K30 Pro.. تعرف على السعر والمواصفات..فيديو

بعد الإعلان عنه.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومى Redmi Note 9 Pro في مصر .. فيديو

أفضل هواتف شاومى في 2020..فيديو

أفضل هواتف أندرويد.. مقارنة بين هاتف POCO F2 Pro و OnePlus 8 Pro

شاهد.. سامسونج تعرض أول فيديو ترويجى لإصداراتها القادمة.. فيديو

ترشيحاتنا

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي ينعى الفنانة شويكار

حكم قول "لا قدر الله".. أستاذ بالأزهر يجيب.. فيديو

رحلة بحرية.. محمد صلاح وكوكا يستمتعان بالإجازة الصيفية

استمرارا لسلسلة حوادث الغرق.. مصرع 6 أشخاص بشواطئ الساحل الشمالي والهانوفيل بالعجمي

وفاة شويكار.. رحيل زوجها الأول قادها إلى التمثيل مع عمر الشريف ورفضت الاعتزال حتى وفاتها

#تركيا_70_عام_من_التطبيع| هاشتاج يتصدر تويتر.. أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه.. إطلالة مثيرة لـ مي سليم على إنستجرام.. شاهد

بمكونات في المنزل .. اصنع خليطا لتنظيف الكبد من السموم

أحدث أسعار سكودا كاميك Ambition 2021 في مصر.. وأهم المواصفات