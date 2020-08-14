أفضل هواتف فلاج شيب من شاومى.. مقارنة بين هاتفى Mi 10 Pro و Mi 10 Ultra

تتميز شركة شاومى الصينية بإطلاق هواتف فلاج شيب من أفضل هواتف الأندرويد حيث كانت قد أطلقت في بداية العام الحالى هاتف Xiaomi Mi 10 Pro الذى كان أفضل هاتف أندرويد في الربع الأول من 2020، وأطلقت الشركة منذ أيام هاتفها الرائد Xiaomi Mi 10 Ultra والذى تصدر مؤشر DXOMark كأفضل الهواتف.





ويتميز كل هاتف بعدد من المميزات التى تبرزه عن الآخر، رغم أن الهاتفين إنتاج شركة واحدة، وأيضا من فئة هواتف الفلاج شيب ، وفيما يلى مقارنة بين أفضل هواتف شاومى للعام الحالى 2020 هاتف Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Ultra :









هاتف Xiaomi Mi 10 Pro





شاشة هاتف Mi 10 Pro





يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED ، مع حافات منحنية مقاسها 6.67 بوصة، تبلغ دقتها 1080×2340 بيكسل، مع معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، وثقب للكاميرا الأمامية، ويبلغ سطوع الشاشة 1200 شمعة، يعمل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم MIUI 11 من شاومي المعتمدة على نظام أندرويد 10.





كاميرات هاتف Mi 10 Pro

ويتميز Mi 10 Pro بكاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل بمستشعر بحجم 1/1.33 بوصة، ودعم ميزة OIS و EIS، إلى جانب عدسة ثانية واسعة بدقة 20 ميجابيكسل مع مجال رؤية 117 درجة وفتحة f/2.2، وعدسة ثالثة بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة f/2.0، وعدسة رابعة تليفوتوغرافية بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة f/2.0 وتكبير بصري بقدرة 10x ودعم ميزة OIS، ويتيح الهاتف للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو بدقة 8K بدقة وضوح تبلغ 7680×4320 بيكسل، وهناك كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل





معالج وبطارية هاتف Mi 10 Pro

ويأتى الهاتف بمعالج Snapdragon 865 المقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 بسعة 512 جيجابايت، ويحتوى الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن سلكي بقوة 50 واط، وشحن لاسلكي بقوة 30 واط، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط.





سعر هاتف Mi 10 Pro ويبلغ سعر هاتف Xiaomi Mi 10 Pro لنسخة 256/8 من الذاكرة الداخلية والعشوائية 12.175 ألف جنيه مصرى



هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra

شاشة هاتف Mi 10 Ultra

ويأتى هاتف Mi 10 Ultra بشاشة بحواف منحنية من نوع OLED و بقياس 6.67 بوصة، وبجودة +FHD، وبمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز.





كاميرات هاتف Mi 10 Ultra

ويحتوى هاتف Mi 10 Ultra Xiaomi على 3 كاميرات خلفية الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة 1/1.32 ، والثانية كاميرا بعدسة واسعة بدقة 20 ميجابيكسل، والثالثة كاميرا من نوع telephoto بدقة 12 ميجابيكسل، أما أما كاميرا السيلفى هاتف Mi 10 Ultra فبدقة 20 ميجابيكسل، وزووم 2x optical zoom ويتميز الهاتف بسرعة تسجيل الفيديو ب 8K في الثانية.





معالج وبطارية هاتف Mi 10 Ultra

ويتميز هاتف Mi 10 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 865 ، و ثلاث نسخ من الذاكرة الداخلية ب 128 و 256 و 512 جيجا بايت ، مع ذاكرة عشوائية 8 و 12 و 16 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android 10 ، وواجهة مستخدم MIUI 12 للسوفت وير، وتأتى البطارية سعة 4.500 مللى أمبير، مع شاحن بقدرة 120 واط يستطيع شحن البطارية في 20 دقيقة، وتدعم البطارية خاصية الشحن السريع اللاسلكى التى تصل ل 50 واط.

سعر هاتف Mi 10 Ultra