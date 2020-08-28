أفضل هواتف في الكاميرا من شاومى في 2020

يعد الهدف الرئيسي للراغبين في شراء الهواتف الذكية، هو جودة الكاميرا ودقتها ومدى تقديمها صور تحاكى جودة صور الكاميرا ومدى تحكمها في الإضاءة الليلية والسطوع، وتعتبر شركة شاومى من افضل الشركات التى قدمت لنا مفهوما مختلفا عن وجديدا عن جودة كاميرات الهواتف الذكية حيث كانت أول شركة تعلن عن هاتف بكاميرا دقة 108 ميجا بيكسل، ثم أصبحت أكثر تطورا بعد ذلك إلا أن قدمت لنا هواتف Mi 10 Pro ثم مؤخرا هاتف Mi 10 Ultra الذى تصدر مؤشر DXOMARK في تقييم الهواتف في الكاميرا.













هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra

مواصفات الكاميرا

ويحتوى هاتف Mi 10 Ultra Xiaomi على 3 كاميرات خلفية الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة 1/1.32 ، والثانية كاميرا بعدسة واسعة بدقة 20 ميجابيكسل، والثالثة كاميرا من نوع telephoto بدقة 12 ميجابيكسل، أما أما كاميرا السيلفى هاتف Mi 10 Ultra فبدقة 20 ميجابيكسل، وزووم 2x optical zoom ويتميز الهاتف بسرعة تسجيل الفيديو ب 8K في الثانية.









الشاشة

ويأتى هاتف Mi 10 Ultra بشاشة بحواف منحنية من نوع OLED و بقياس 6.67 بوصة، وبجودة +FHD، وبمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز.

المعالج والبطارية ويتميز الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 865 ، و ثلاث نسخ من الذاكرة الداخلية ب 128 و 256 و 512 جيجا بايت ، مع ذاكرة عشوائية 8 و 12 و 16 جيجا بايت رام، وتأتى البطارية سعة 4.500 مللى أمبير، مع شاحن بقدرة 120 واط يستطيع شحن البطارية في 20 دقيقة، وتدعم البطارية خاصية الشحن السريع اللاسلكى التى تصل ل 50 واط.

سعر هاتف Mi 10 Ultra ويبدأ سعر هاتف Mi 10 Ultra لأصغر نسخة 128 / 8 جيجا بايت ب 760 دولار أمريكى أى ما يعادل 145 . 12 ألف جنيه مصرى.

هاتف Mi 10 Pro مواصفات الكاميرا

ويتميز Mi 10 Pro بكاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل بمستشعر بحجم 1/1.33 بوصة، ودعم ميزة OIS و EIS، إلى جانب عدسة ثانية واسعة بدقة 20 ميجابيكسل مع مجال رؤية 117 درجة وفتحة f/2.2، وعدسة ثالثة بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة f/2.0، وعدسة رابعة تليفوتوغرافية بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة f/2.0 وتكبير بصري بقدرة 10x ودعم ميزة OIS، ويتيح الهاتف للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو بدقة 8K بدقة وضوح تبلغ 7680×4320 بيكسل، وهناك كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل.







الشاشة يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED ، مع حافات منحنية مقاسها 6.67 بوصة، تبلغ دقتها 1080×2340 بيكسل، مع معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، وثقب للكاميرا الأمامية.

المعالج والبطارية ويأتى الهاتف بمعالج Snapdragon 865 المقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 بسعة 512 جيجابايت، ويحتوى الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن سلكي بقوة 50 واط، وشحن لاسلكي بقوة 30 واط، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط.

سعر هاتف Mi 10 Pro ويبلغ سعر هاتف Xiaomi Mi 10 Pro لنسخة 256/8 من الذاكرة الداخلية والعشوائية 12.175 ألف جنيه مصرى.

هاتف POCO F2 Pro مواصفات الكاميرا ويتميز هاتف POCO F2 Pro بأربع كاميرات خلفية، الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل من سونى IMX686 ، وبفتحة عدسة f/1.89 ، و كاميرا بزاوية واسعة بدقة 13 ميجا بيكسل مع عدسة ب 123 درجة، وكاميرا بعدسة مكبرة بدقة 5 ميجا بيكسل،بفتحة عدسة f/2.2 ، بالإضافة إلى عدسة رابعة تحتوى على مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.

أما الكاميرا الأمامية فهى كاميرا منبثقة بدقة 20 ميجا بيكسل، وتدعم التصوير البطيء، وتتمتع الكاميرات الخلفية بقدرة على تسجيل الفيديو بدقة 8K بسرعة 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية.







