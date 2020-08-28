بكاميرا ضخمة 108 ميجابيكسل.. تسريبات مصورة تكشف مواصفات هاتف شاومي Mi 10T Pro.. صور

كشفت أحدث التسريبات المصورة لهاتف شاومي القادم Mi10T Pro ، والتي تظهر بعض المواصفات لهذا الإصدار، حيث تعتزم الشركة الصينية إطلاق ثلاثة إصدارات أخرى هي Mi 10T، و Mi10T Pro ، إلى جانب إصدار خفيف يطلق عليه اسم Mi 10T Lite .





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيحتوي هاتف شاومي Mi 10T Pro، على كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة ضخمة بمستشعر 108 ميجابيكسل، بينما سيحتوي هاتف Mi 10T ، على كاميرا ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل.









وتظهر الصور المسربة تصميم الهاتف الذي يحمل الاسم الرمزي Apollo Pro، تصميم مشابها لهاتف vivo X50 Pro، إلى جانب شاشة من نوع LCD تدعم معدل تحديث بتردد عالٍ 144 هرتزا، لذا سيأتي بقارئ بصمة الأصبع مثبت في الإطار الجانبي للهاتف.





وسيتم تشغيل هذين الهاتفين بواسطة معالج من نوع Snapdragon 865 ، ومن المتوقع أن يعمل إصدار الـ Pro بمعالج من نوع S865 +، وتظهر ورقة Geekbench، أن الإصدار العادي من هاتف Xiaomi Mi 10T، سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت.





وتشير التسريبات إلى أن هاتف Mi10T Pro، سيحتوي على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، وهي سعة أعلى من البطارية المقدمة في هواتف Mi 10 5G، وMi 10 Ultra.