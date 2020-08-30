رغم إصدار Galaxy Note20| هواتف Note 10 لا تزال في المنافسة.. مقارنة شاملة

هواتف Galaxy Note الصادرة من شركة سامسونج، من أفضل هواتف أندرويد في فئة الفلاج شيب أو الهواتف الرائدة، وكانت هواتف Galaxy Note 10 التى تم إصدارها العام الماضى، من أفضل الهواتف إلا أن سامسونج أصدرت أحدث نسخة منها منذ أسابيع وهى هواتف Galaxy Note20، التى تتميز بإمكانات رائعة تجعلها تتفوق على Galaxy Note 10





ورغم الإمكانات الكبيرة في هواتف Galaxy Note20 التى تتفوق في البطارية ومعدل تحديث الشاشة، والكاميرات وأداء وسعة المعالج إلا أن هواتف Galaxy Note 10 لا تزال أيضا تحتفظ برونقها في ظل وجود السعر المنخفض مقارنة بهواتف Galaxy Note20 الجديدة، وإليك مقارنة شاملة بين خصائص الهاتفين وأسعارهما.









هاتف Galaxy Note20





الشاشة

يأتى هاتف Galaxy Note20 بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED Plus، مع نوتش فى أعلى منتصف الشاشة يحتوى على الكاميرا الأمامية لمكالمات الفيديو وصور السيلفي، مع سرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية.





الكاميرا

يمتلك Galaxy Note20 كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 64 و 12 و 12 ميجابيكسل، مزودة بـ 30 زووم بصري، و أخرى أمامية بدقة 10 ميجابيكسل، مع فلاش LED قوي.





المعالج والبطارية

وجاء Galaxy Note20 بمعالج قوي ثمانى النواة من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ بقوة 2.73 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، ويدعم الهاتف المقاومة ضد الماء والأتربة بمعيار IP68، مع بطارية سعة 4300 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، و العكسي بقوة 9 واط، مع منفذ شحن USB-C، و قارىء بصمة أسفل الشاشة نفسها.

السعر

ويمكنك الحصول على Galaxy Note20 فى 3 ألوان هي الأخضر والبرونزى و الرمادي، مقابل 1000 دولار ما يعادل 16 ألف جنيه مصري لنسخة 128 جيجابايت 5G.





هاتف Galaxy Note 10





الشاشة

يتميز هاتف Galaxy Note10 بشاشة كبيرة قياس 6.3 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، بالإضافة لطبقة حماية قوية ضد الصدمات من Corning Gorilla Glass، مع مقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة، بالإضافة إلى قلم S Pen الشهير الخاص بسلسلة Note.





الكاميرا





يحتوي هاتف Galaxy Note10 على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 و12 و16 ميجابيكسل مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل مع تقنية Dual Pixel، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين.





البطارية والمعالج

يتميز هاتف Galaxy Note10 ببطارية قوية، تبلغ سعتها 3500 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Fast battery charging 25W مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي السريع، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف، مع تقنية الإتصال اللاسلكى بلوتوث 5.0، أما المعالج فهو ثمانى النواة من نوعى Snapdragon 855 من كوالكوم، وExynos 9825 ، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعتى 256 و 512 جيجابايت، مع ميزة إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى سعة 1 تيرابايت.





السعر

ويبلغ سعر هاتف Galaxy Note10 حوالى 410. 13 ألف جنيه مصرى لذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجا بايت رام ، و ومساحة التخزين الداخلية 256 جيجا بايت.



