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تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعر هاتف Galaxy S20 FE القادم من سامسونج.. مواصفات

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:33 م
تسريبات تكشف سعر
تسريبات تكشف سعر هاتف Galaxy S20 FE القادم من سامسونج
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة سعر هاتف Galaxy S20 Fan Edition 5G أو Galaxy S20 FE وهو النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S20 والذى صدر في بداية العام، والذى ستصدره شركة سامسونج قريبا. 

بحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy S20 FE سيصدر بسعر 876 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 886 . 13 ألف جنيه مصرى، وبذلك يكون أرخص من هاتف Galaxy S20 الذى صدر بسعر 1000 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 852 . 15 ألف جنيه. 


يأتى هاتف Galaxy S20 FE بشاشة قياس 6.5 بوصة، مع كاميرا سيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل، و3 كاميرات خلفية الاساسية ستكون بدقة 12 ميجا بيكسل مثل هواتف Galaxy S20، أما الكاميرا بعدسة واسعة فتأتى ب 12 ميجا بيكسل، و 8  ميجا بيكسل لعدسة كاميرا telephoto.  

يعمل هاتف  Galaxy S20 FE على معالج من نوع Snapdragon 865  أو معالج Exynos 990 حسب الدولة التى سيصدر فيها، ومساحة داخلية 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية ب 6 جيجا بايت رام .

ويحتوى هاتف  Galaxy S20 FE على بطارية ب 4.500 مللى أمبير، ومن المحتمل أن يصدر الهاتف في شهر أكتوبر القادم. 

وفقا للتسريبات فإن هاتف Galaxy S20 FE سيصدر بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G وسيصدر بألوان الأزرق الغامق، والأزرق السماوى، والبنفسج، والأحمر، والأبيض، والبرتقالى. 

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