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تكنولوجيا

أرخص هاتف في فئته.. سامسونج تصدر هاتف Galaxy A12 قريبا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:01 م
أرخص هاتف في فئته..
أرخص هاتف في فئته.. سامسونج تكشف عن إصدار هاتف Galaxy A12
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة أن شركة سامسونج تعتزم إطلاق أرخص هاتف في فئة  Galaxy A وهو هاتف Galaxy A12 ، وذلك بعد إطلاق هاتف Galaxy A11 في شهر مايو الماضى، والذى صدر ببطارية سعة 4000 مللي أمبير.  

وبحسب موقع GSMArena فإن عدة تقارير كشفت تسجيل هاتف Galaxy A12 تحت كود رقم SM-A125F حي أن كود هاتف Galaxy A11 كان SM-A115F، وهو الأمر الذى جعل البعض يعتقد أن الهاتف القادم هو  Galaxy A12. 


وسيأتى هاتف Galaxy A12 بنسختين من المساحة الداخلية هما 32 و 64 جيجا بايت، وشاشة لمس من لمس من نوع  PLS TFT ، بالإضافة إلى 4 كاميرات خلفية، مع مستشعر للبصمة مثبت على ظهر الهاتف. 

وأتى هاتف Galaxy A11 ، ضمن فئة الهواتف المنخفضة المواصفات، وهو يأتي مزودا بشاشة بقياس 6.4 بوصة وبدقة 1560×720 بكسل، وتحتوي  الكاميرا الأمامية في الجزء العلوي الأيسر، والتي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، مع 3 كاميرات خلفية بدقة 13و 5 و 2 ميجابيكسل.
 
وكانت كشفت تقارير أن سامسونج تعمل على إطلاق هاتف قابل للطى بسعر رخيص، بحيث يكون أرخص هاتف قابل للطى في تاريخها، ويحمل رقم رقم SM-F415 ، وبسعر أقل من 900 دولار ويختلف عن توجهها في إطلاق هواتف قابلة للطى بأسعار مرتفعة للغاية، مثل هواتف Galaxy Z Flip 5G و Galaxy Z Fold 2 5G التى أطلقتها منذ أسابيع. 

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