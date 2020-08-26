شاهد| تسريبات تكشف سعر ومواصفات Samsung Galaxy M51 قبل طرحه رسميًا

بينما تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم للكشف عن أحدث هواتفها الذكية Galaxy M51 قريبًا، كشفت العديد من التسريبات عن بعض مواصفات الهاتف والسعر المتوقع طرحه به.





وبحسب جي إس إم أرينا التقني، يأتى Galaxy M51 بكاميرا رباعية على شكل حرف L، بالإضافة لقارئ بصمة الإصبع في جانب الهاتف بزر التشغيل، وهو المكان المتبع من معظم شركات صناعة الهواتف الذكية حاليًا.





بالإضافة لـ نوتش على هيئة ثقب في أعلى منتصف الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، ومن المتوقع أن تكون الشاشة بنوع LCD، مع حواف متناهية الصغر.





Galaxy M51 على معالج Snapdragon 730، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة ٨ جيجابايت، مع بطارية ضخمة سعة ٧٠٠٠ مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة ٢٥ واط من خلال منفذ شحن USB-C. وسيحتوى





ومن ناحية التصوير سيمتلك Galaxy M51 كاميرا أساسية بدقة ٦٤ ميجابكسل، بالإضافة لفتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 مم ، ومن المتوقع أن يصدر فى النصف الثانى من شهر سبتمبر القادم.



