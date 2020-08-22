سامسونج تطلق واجهة المستخدم الأحدث One UI 2.5 لهذه الهواتف

حصلت سلسلة هواتف Galaxy S20 ، من شركة سامسونج على أحدث إصدار من واجهة المستخدم One UI 2.5، التي تضم ثلاثة أجهزهم تم الإعلان عنهم في مطلع الشهر الجاري وهم Galaxy S20 5G و S20 + 5G و S20 Ultra 5G.





G981BXXU4BTH5 و G986BXXU4BTH5 و G988BXXU4BTH5، في دول من بينها إيطاليا وألمانيا وهولندا والمجر والبرتغال، وقريبا سيتم إرسال البرامج الثابتة إلى الدول الأخرى. ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، بدأت شركة سامسونج بطرح إصدار البرامج الثابتة









وظهر إصدار One UI 2.5، من واجهة المستخدم التي صممتها سامسونج خصيصا من أجل سلسلة Galaxy Note20، ويجلبالإصدار الجديد عددا من ميزات هواتف جلاكسي نوت 20 إإلى تشكيلة S20 ، مثل دعم قاعدة DeX اللاسلكية، الذي يتيح لك بث شاشة هاتفك على أجهزة التلفاز المدعومة واستخدامه كلوحة لمس، تعد أبرز تلك الإضافات.





وإلى جانب ميزتان جديدتان للكاميرا، مثل حقيقة أن وضع الفيديو الاحترافي المحسن Pro Video Mode،والذي يمكنه التحكم في اتجاه ميكروفون الهاتف الذكي، والتبديل يدويا بين ميكروفونات الهاتف المختلفة حتى تتمكن من التقاط أصوات معينة عند التصوير، كما تدعم الكاميرا تسجيل الفيديوهات بدقة 8K بمعدل 24 إطارا في الثانية وتغيير مدتها.





وفي الوقت نفسه، حصل هاتفي Galaxy Note10 و Note10 + أيضا على بعض التحديثات، من بينها ميزة تركز على تحسين تجربة تدوين الملاحظات باستخدام قلم ساسونج الألكتروني S Pen، حيث يتم الآن تخزين الملاحظات بتنسيق ملف جديد لأنها تدعم الكثير من الميزات الجديدة.



