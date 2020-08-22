سامسونج تبرز أفضل ميزات سلسلة Galaxy Note 20

نشرت غرفة أخبار شركة سامسونج منشورا جديد، يسلط الضوء على بعض الميزات الخاصة بـ سلسلة Galaxy Note 20، وفق ما ذكره موقع "gsmarena".





ووفقا للموقع التقني، فأن سلسلة Galaxy Note 20 ، تحتوي على ميزة Single Take، وهي خاصية بالكاميرا تلتقط ما يصل إلى 14 صورة في 15 ثانية، وبهذه الميزة يمكنك الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو.









ويمكنك استخدام ميزة Single Take، لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة، حيث تمت إضافة وضع "Color Selection Portrait" إلى هذه الميزة، حتي تتمكن من الحصول على لقطات وألوان مختلفة للاختيار من بينها.





وباستخدام سلسلة Galaxy Note 20 ، يمكنك وبسهولة مشاركة كلمات مرور الواي فاي Wi-Fi ، الخاصة بك بسهولة بين أجهزة جلاكسي، حيث عند الاتصال بالشبكة يمكنك طلب كلمة المرور على Note20 ويمكن لصديقك إرسالها إليك من خلال أجهزة المجال القريب.





وتسهل هذه الميزة البحث عن شبكة Wi-Fi في الأماكن العامة، مع المزيد من المعلومات حول متطلبات الوصول وجودة الاتصال تحت اسم الشبكة ، مما يجعل من السهل العثور على أسرع إشارة وأكثرها استقرارا.





وتوفر سلسلة Galaxy Note 20، ميزة جديدة لمشاركة الأغاني، والتى تربط هاتف جلاكسي، بهاتف أحد الاصدقاء، ما عليك سوى تشغيل "مشاركة الموسيقى"، ثم قم باختيار سماعات الرأس الخاصة بصديقك، وستقوم كلتا السماعتين بتشغيل نفس الموسيقى، وفي نفس الوقت.