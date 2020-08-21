7000 مللى أمبير.. سامسونج تطلق هاتف Galaxy M51 ببطارية جبارة

كشفت تسريبات أن هاتف Galaxy M51 الذى ستطلقه شركة سامسونج قريبا، سيحتوى على بطارية عملاقة سعة 7000 مللى أمبير.





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتفGalaxy M51 سيكون أضخم هاتف ذكى يتمتع بمثل هذه القدرة من البطارية وهى 7000 مللى أمبير، كما أن البطارية ستدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط ، مثل هاتف M31s Galaxy .













وسيأتى هاتفGalaxy M51 بشاشة قياس 6.67 بوصة، بجودة +Full HD ، كما سيضم كاميرا خلفية رباعية، بعدسة أساسية دقة 64 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا بزاوية واسعة دقة 12 ميجابيكسل.

أما معالج هاتف Galaxy M51 فسيكون من نوع Snapdragon 730 ، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايات رام، ومساحة داخلية 128 جيجا بايت، ونظام تشغيل Android 10، كما يحمل الرمز SM-M515F .





وكانت سامسونج قد أطلقت هاتف Galaxy M41 ببطارية 6800 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع ب 15 واط ، ويستطيع الهاتف على الصمود على الاستخدام بدون شحنه يومين كاملين، وهو أمر ليس موجود في أى هاتف من فئة الهواتف المتوسطة، الأمر الذى سيجعل هاتف Galaxy M51 هاتفا خارقا عند إطلاقه.



