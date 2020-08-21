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تكنولوجيا

مفاجأة غير سارة في كاميرا هواتف Galaxy Note 20 Ultra

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:11 م
مفاجأة غير سارة في
مفاجأة غير سارة في كاميرا هواتف Galaxy Note 20 Ultra
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ندى على
كشفت تقارير أن هواتف  Samsung Galaxy Note 20 Ultra، التى أطلقتها شركة سامسونج منذ أسايع قليلة والتى تعد أفضل هواتف رائدة قد أطلقتها الشركة حتى الآن، لديها مشكلات في الكاميرا وعدد من العيوب التى تعوق التصوير عند استخدامها. 

وبحسب موقع  Pocketnow فإن بعض هواتف Galaxy Note 20 Ultra تحتوى على عدد من العيوب الخاصة بالكاميرا، والتى ظهرت في جسم الكاميرا الخارجى من ناحية ظهر الهاتف، حيث وجدت في أكثر من عينة، أتربة تعوق عمل الكاميرا. 


وغطت الأتربة الزاجاج الذى يغلف الكاميرا من الخارج ، ما أعاق رؤية الزجاج بشكل واضح، وفقا للتقرير فإن هذا الأمر لم يؤثر على كل الهواتف في عملية التصوير بشكل خاطئ إلا أنه كان له أثر واضح في التصوير. 


ولم تصرح شركة سامسونج بشكل رسمى،  بشأن هذه العيوب التى ذكرها التقرير، والتى إدعى التقرير أنها موجودة في عدد من الهواتف التى تم إطلاقها حديثا، إلا أنها لا تؤثر بشكل وظيفى على كفاءة الكاميرا، إلا أنها مزعجة للغاية. 

وكانت سامسونج قد اعترفت بوجود عدد من العيوب فى الكاميرا الخلفية لهواتف Galaxy S20، التى أطلقتها في مطلع العام الحالى، كما تعهدت بحل المشكلات، وأوضحت أنها تعمل على حل مشكلة التركيز التلقائي في الكاميرا، ومشكلة معالجة الصور وسيكون هناك تحديثات متوفرة قريبًا لتحسين أداء الكاميرا بشكل عام. 

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