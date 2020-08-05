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تكنولوجيا

سامسونج تطلق رسميًا Galaxy Note20 و Note20 Ultra..السعر والمواصفات..صور

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:05 م
سامسونج تطلق رسميًا
سامسونج تطلق رسميًا Galaxy Note20 و Note20 Ultra
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كريم جمال
أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية منذ لحظات تحفتها المنتظر بشدة من عشاق أندرويد حول العالم Galaxy Note20، بنسختيه العادية و الـ Ultra، وبحسب جي إس إم آرينا التقني، شهدت الأيام الماضية عدة تسريبات لتصميم وكل الهاتف، والتى اتضح صحتها حيث جاء مطابقًا للصور المسربة تمامًا.

Galaxy Note20 and Note20 Ultra unveiled with upgraded screens, S Pens and cameras

و نستعرض فيما يلى مواصفات وسعر إصدارى Galaxy Note20 و Note20 Ultra :

1- Galaxy Note20

Galaxy Note20 Ultra and Note20 size comparison

يأتى Galaxy Note20 بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED Plus، مع نوتش فى أعلى منتصف الشاشة يحتوى على الكاميرا الأمامية لمكالمات الفيديو وصور السيلفي، مع سرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية.

Samsung Galaxy Note20 5G

وجاء Galaxy Note20 بمعالج قوي ثمانى النواة من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ بقوة 2.73 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.1 لضمان أقصي سرعة فى نقل الملفات.

Samsung Galaxy Note20

ولعشاق التصوير يمتلك Galaxy Note20 كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 64 و 12 و 12 ميجابيكسل، مزودة بـ 30 زووم بصري،  و أخرى أمامية بدقة 10 ميجابيكسل، مع فلاش LED قوي.

Samsung Galaxy Note20 5G

كما يدعم Galaxy Note20 المقاومة ضد الماء و الأتربة بمعيار IP68، مع بطارية سعة 4300 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، و العكسي بقوة 9 واط، مع منفذ شحن USB-C، و قارىء بصمة أسفل الشاشة نفسها،  وبالطبع قلم الـ S Pen المميز لهذه الفئة.

Samsung Galaxy Note20

ويمكنك الحصول على Galaxy Note20 فى 3 ألوان هي الأخضر والبرونزى و الرمادي، مقابل 1000 دولار ما يعادل 16 ألف جنيه مصري لنسخة 128 جيجابايت 5G.

Samsung Galaxy Note20 5G

2- Galaxy Note20 Ultra

Galaxy Note20 and Note20 Ultra unveiled with upgraded screens, S Pens and cameras

يأتى Galaxy Note20 Ultra بشاشة قياس 6.9 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، مع نوتش فى أعلى منتصف الشاشة يحتوى على الكاميرا الأمامية لمكالمات الفيديو وصور السيلفي، مع سرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية.

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

وجاء Galaxy Note20 Ultra بمعالج قوي ثمانى النواة من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ بقوة 2.73 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.1 لضمان أقصي سرعة فى نقل الملفات.

Galaxy Note20 and Note20 Ultra unveiled with upgraded screens, S Pens and cameras

ولعشاق التصوير يمتلك Galaxy Note20 Ultra كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 108 و 12 و 12 ميجابيكسل، مزودة بـ 50 زووم بصري،  و أخرى أمامية بدقة 10 ميجابيكسل، مع فلاش LED قوي.

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

كما يدعم Galaxy Note20 Ultra المقاومة ضد الماء و الأتربة بمعيار IP68، مع بطارية سعة 4500 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، و العكسي بقوة 9 واط، مع منفذ شحن USB-C، و قارىء بصمة أسفل الشاشة نفسها، وبالطبع قلم الـ S Pen المميز لهذه الفئة.

Galaxy Note20 and Note20 Ultra unveiled with upgraded screens, S Pens and cameras

ويمكنك الحصول على Galaxy Note20 Ultra فى 3 ألوان هي الأسود و الأبيض و البرونز، مقابل 1300 دولار لنسخة 128 جيجابايت 5G ما يعادل 20800 جنيه مصري ، و 1450 دولار لنسخة 512 جيجابايت 5G ما يعادل 23200 جنيه مصري.

Galaxy Note20 Ultra (left) and Note20 (right)
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