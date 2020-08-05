سامسونج تكشف رسميًا عن Galaxy Tab S7 و S7+..تعرف على السعر و المواصفات..صور

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية منذ دقائق رسميًا عن أحدث أجهزتها اللوحية لعام 2020، وهى Galaxy Tab S7 و S7+، مع تحسينات فارقة عن العام الماضي، ما بين شاشات بسرعة تحديث إستثنائية، ومعالجات جبارة توفر أفضل أداء.





وبحسب جى إس إم آرين التقني، جاء جهازى Galaxy Tab S7 و S7+ بدعم قلم S Pen المتعدد الوظائف لإضفاء تجربة الـ Note الممزية على الجاهز اللوحي الجديد "تاب".





1- Galaxy Tab S7









يأتى Galaxy Tab S7 بشاشة قياس 11 بوصة من نوع LTPS TFT، مع سرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمعالج قوي من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ ثمانى النواة ،و ذاكرة وصول عشوائى رام سعتي 6 و 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعتي 128 و 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.0 لضمان أفضل سرعة نقل بيانات.

ولمحبي التصوير جاء Galaxy Tab S7 بكاميرا ثنائية أساسية بدقة 13 و 5 ميجابيكسل، و أخري أ مامية بدقة 8 ميجابيكسل لإجراء مكالمات الفيديو و إلتقاط صور السيلفي.



ويمتلك Galaxy Tab S7 بطارية 7040 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، من خلال منفذ شحن USB-C، و قارىء بصمة الإصبع بجانب الجهاز فى زر التشغيل، وبدون فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر.





ويمكنك الحصول على Galaxy Tab S7 فى ألوان الأسود و الرمادى والسيلفر، وسيصدر بالأسواق فى 21 أغسطس الجارى، بالأسعار التالية:





700 يورو مقابل نسخة 128 جيجابايت العادية، و 800 يورو لنسخة الجيل الخامس 5G.

780 يورو مقابل نسخة 256 جيجابايت العادية، و 880 يورو لنسخة الجيل الخامس 5G.





2- Galaxy Tab S7+





يأتى Galaxy Tab S7+ بشاشة قياس 12.4 بوصة من نوع Super AMOLED ، مع سرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمعالج قوي من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ ثمانى النواة ،و ذاكرة وصول عشوائى رام سعتي 6 و 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعتي 128 و 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.0 لضمان أفضل سرعة نقل بيانات.



ولمحبي التصوير جاء Galaxy Tab S7+ بكاميرا ثنائية أساسية بدقة 13 و 5 ميجابيكسل، و أخري أ مامية بدقة 8 ميجابيكسل لإجراء مكالمات الفيديو و إلتقاط صور السيلفي.







