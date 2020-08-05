AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

سامسونج تكشف رسميًا عن Galaxy Tab S7 و S7+..تعرف على السعر و المواصفات..صور

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:30 م
سامسونج تكشف رسميًا
سامسونج تكشف رسميًا عن Galaxy Tab S7 و S7+
Advertisements
كريم جمال
كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية منذ دقائق رسميًا عن أحدث أجهزتها اللوحية لعام 2020، وهى Galaxy Tab S7 و S7+، مع تحسينات فارقة عن العام الماضي، ما بين شاشات بسرعة تحديث إستثنائية، ومعالجات جبارة توفر أفضل أداء.

وبحسب جى إس إم آرين التقني، جاء جهازى Galaxy Tab S7 و S7+ بدعم قلم S Pen المتعدد الوظائف لإضفاء تجربة الـ Note الممزية على الجاهز اللوحي الجديد "تاب".

1- Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S7 and S7+ unveiled with 120 Hz screens and new S Pens, S865+ chipset

يأتى Galaxy Tab S7 بشاشة قياس 11 بوصة من نوع LTPS TFT، مع سرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمعالج قوي من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ ثمانى النواة ،و ذاكرة وصول عشوائى رام سعتي 6 و 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعتي 128 و 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.0 لضمان أفضل سرعة نقل بيانات.

Samsung Galaxy Tab S7 and S7+ unveiled with 120 Hz screens and new S Pens, S865+ chipset
ولمحبي التصوير جاء Galaxy Tab S7 بكاميرا ثنائية أساسية بدقة 13 و 5 ميجابيكسل، و أخري أمامية بدقة 8 ميجابيكسل لإجراء مكالمات الفيديو و إلتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy Tab S7 and S7+ unveiled with 120 Hz screens and new S Pens, S865+ chipset

ويمتلك Galaxy Tab S7 بطارية 7040 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، من خلال منفذ شحن USB-C، و قارىء بصمة الإصبع بجانب الجهاز فى زر التشغيل، وبدون فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر.

ويمكنك الحصول على Galaxy Tab S7 فى ألوان الأسود و الرمادى والسيلفر، وسيصدر بالأسواق فى 21 أغسطس الجارى، بالأسعار التالية:

700 يورو مقابل نسخة 128 جيجابايت العادية، و 800 يورو لنسخة الجيل الخامس 5G.
780 يورو مقابل نسخة 256 جيجابايت العادية، و 880 يورو لنسخة الجيل الخامس 5G.

2- Galaxy Tab S7+

يأتى Galaxy Tab S7+ بشاشة قياس 12.4 بوصة من نوع Super AMOLED، مع سرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمعالج قوي من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ ثمانى النواة ،و ذاكرة وصول عشوائى رام سعتي 6 و 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعتي 128 و 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.0 لضمان أفضل سرعة نقل بيانات.

ولمحبي التصوير جاء Galaxy Tab S7+ بكاميرا ثنائية أساسية بدقة 13 و 5 ميجابيكسل، و أخري أمامية بدقة 8 ميجابيكسل لإجراء مكالمات الفيديو و إلتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy Tab S7+

ويمتلك Galaxy Tab S7+ بطارية جبارة سعة 10090 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، من خلال منفذ شحن USB-C، و قارىء بصمة الإصبع بجانب الجهاز فى زر التشغيل، وبدون فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر، مع مكان مغناطيسي مجهز لقلم S pen.

ويمكنك الحصول على Galaxy Tab S7+ فى ألوان الأسود و الرمادى و البرونز، وسيصدر بالأسواق فى 21 أغسطس الجارى، بالأسعار التالية:

Samsung Galaxy Tab S7+

900 يورو مقابل نسخة 128 جيجابايت العادية، و 1100 يورو لنسخة الجيل الخامس 5G.
980 يورو مقابل نسخة 256 جيجابايت العادية، و 1180 يورو لنسخة الجيل الخامس 5G.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوبو أبرزهم.. أفضل 5 هواتف تدعم شبكة الجيل الخامس 5G

تسريبات تكشف سعر ومواصفات تابلت + Galaxy Tab S7.. فيديو

موتورولا تطلق Moto G 5G Plus رسميًا.. السعر والمواصفات

ما المنتظر أن تعلن عنه سامسونج في حدث Galaxy Unpacked 2020 القادم

لمحبي الألعاب.. شاومي تطلق Xiaomi Black Shark 3S بشاشة خارقة.. تعرف على السعر والمواصفات

خصم 6400 جنيه على هاتف Galaxy S20 Ultra..عرض لن يتكرر

ترشيحاتنا

وزيرة الإعلام اللبنانية: نقدر دعم مصر للبنان.. ونحتاج للمساعدة من كافة الدول الصديقة

من محافظة الغربية.. ننشر أسماء ضحايا ومفقودي حادث انفجار بيروت

كواليس حبس حنين حسام ومودة الأدهم.. إحداهما تلقت 66 تحويلا بنكيا من قطر وإسرائيل وتركيا.. والأخرى غرضها إغواء الشباب والتحريض على البغاء

شادي محمد: أنا الكابتن التاريخي للأهلي ومن يهاجموني أقلية.. وجيلنا الذهبي مكروه في مصر (حوار)

عروس الانفجار.. جلسة تصوير فى بيروت تحولت إلى صراخ وعويل.. فيديو

ما المادة المسببة لانفجار بيروت | فيديو

AdvertisementS

السيسى يوجه بتوطين كل مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر

نترات الأمونيوم.. الوقود الذى حول بيروت إلى مدينة منكوبة.. ماذا تعرف عنه؟

احذر.. التجول بالمنزل حافي القدمين لهذا السبب

انفجار بيروت.. بومبيو لـ الحكومة اللبنانية: مستعدون لتقديم أي مساعدة ممكنة

شرب الرضيع للماء يسبب وفاته.. تفاصيل

وزير المالية: تيسيرات جديدة لحاملى البطاقات التموينية فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى

400 جنيه حد أدنى لأي عقد إيجار قديم أقل من 60 سنة.. مشروع قانون

كواليس حبس حنين حسام ومودة الأدهم.. إحداهما تلقت 66 تحويلا بنكيا من قطر وإسرائيل وتركيا.. والأخرى غرضها إغواء الشباب والتحريض على البغاء

هل ينادى يوم القيامة على البشر باسم الأم أم الأب؟.. الإفتاء تجيب

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. تجهيز طائرتين مساعدات طبية عاجلة للشعب اللبناني

من محافظة الغربية.. ننشر أسماء ضحايا ومفقودي حادث انفجار بيروت

الأرصاد تحذر: ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. وهذا موعد انكسار الموجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سامسونج تكشف رسميًا عن Galaxy Tab S7 و S7+..تعرف على السعر و المواصفات..صور

بعد تحوله لمليونير.. عامل سعيد الحظ يعثر على كنز جديد بقيمة 2 مليون دولار

عروس الانفجار.. جلسة تصوير فى بيروت تحولت إلى صراخ وعويل.. فيديو