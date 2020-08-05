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تكنولوجيا

سامسونج تطرح هاتفها الأحدث Galaxy A51 5G.. إليك السعر والمواصفات

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:00 م
هاتف Galaxy A51 5G
هاتف Galaxy A51 5G
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شيماء عبد المنعم
بدءا من الأسبوع المقبل، ستتيح شركة سامسونج Samsung، لأكبر عدد من الأشخاص في الولايات المتحدة استخدام شبكة الجيل الخامس 5G، مع إطلاق هاتفها الأحدث Galaxy A51 5G

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيتاح الهاتف للبيع من خلال متجري T-Mobile و Samsung.com، بالولايات المتحدة في 7 أغسطس الجاري، مقابل سعر 500 دولار أمريكي (أي ما يعادل 7995 جنيها مصريا)، والذي يأتي أرخص من سابقه Galaxy A71 5G، الذي أصدرته سامسونج في شهر يونيو بسعر 600 دولار. 


مواصفات هاتف Galaxy A51 5G:

يأتي هاتف Galaxy A51 5G بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة، مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass 3، من الخدوش والكسور، وبدقة 2400×1080 بكسل. 

ويعمل هاتف Galaxy A51 5G، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Exynos 980  بقوة 2.2 جيجاهرتز، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعتي 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، من نوع UFS 2.0، مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوي هاتف Galaxy A51 5G، أربع كاميرات خلفية على شكل الحرف L، بدقة 48 و 12 و 5 و 5 ميجابيكسل، وبالنسبة للكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.

ويعمل Galaxy A51 5G بنظام التشغيل أندرويد 10 التابع لشركة جوجل، ويمتلك بطارية سعة 4,500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط من خلال منفذ usb-c، وقارىء بصمة أسفل الشاشة نفسها، ويتوفر الهاتف فى 3 ألوان هي الأسود والوردي والأبيض.
Samsung Galaxy A51 5G review - GSMArena.com tests
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