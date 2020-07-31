الأقوى والأرخص.. مقارنة بين هاتفي سامسونج جلاكسي M01 Core و M31s

مع الزيادة الملحوظة في أسعار الهواتف الذكية الرائدة مؤخرا، بدأت سامسونج في إنتاج سلسلة أجهزة متوسطة الفئة بمواصفات قوية، تنافس الشركات الأخرى المنتجة لهواتف أندرويد في متناول يد المستخدمين، حيث استطاعت سامسونج الكورية إطلاق فئة الهواتف الاقتصادية والمتوسطة بإمكانات متقدمة والتي يرغب المستهلكين في امتلاك هواتف بأسعار منخفضة وأداء متميز.





سامسونج الكورية الجنوبية مؤخرا عن هاتفين ضمن السلسلة الشهيرة Galaxy M، المتوسطة الفئة، حيث أطلقت أرخص هاتف في تاريخها بالهند والذي يحمل اسم Galaxy M01 Core، واليوم طرحت جهازا جديدا ضمن نفس التشكيلة ويسمى Galaxy M31s، وفيما يلي نستعرض أبرز ميزات الهاتفين. وقد كشفت شركةالكورية الجنوبية مؤخرا عن هاتفين ضمن السلسلة الشهيرة Galaxy M، المتوسطة الفئة، حيث أطلقت أرخص هاتف في تاريخها بالهند والذي يحمل اسم Galaxy M01 Core، واليوم طرحت جهازا جديدا ضمن نفس التشكيلة ويسمى Galaxy M31s، وفيما يلي نستعرض أبرز ميزات الهاتفين.









- الشاشة:





يأتي هاتف Galaxy M31s، بشاشة من نوع Infinity-O sAMOLED، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة +FHD، وهي الأولى من نوعها بالنسبة لسلسلة هواتف Galaxy M، بينما يحتوي هاتف Galaxy M01 Core، على شاشة قياس 5.7 بوصة من نوع PLS TFT، بجودة الـ HD+ بدقة 720×1520 بكسل.





- الكاميرا الخلفية:





يقدم هاتف، Galaxy M01 Core كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابيكسل، وبينما يضم هاتف Galaxy M31s، إعداد كاميرا خلية رباعية لهاتف بعدسة أساسية Sony IMX682، وبدقة 64 ميجابكسل بفتحة f/1.8، إلى جانب عدسة ثانوية واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، ووحدتان بدقة 5 ميجابكسل لكل منهما، الأولى للقطات الماكرو والأخرى للبيانات العميقة.





- المعالج:





يعمل هاتف Galaxy M31s، بواسطة معالج من إنتاج شركة سامسونج نفسها من نوع Exynos 9611، بتكنولوجيا الـ 10 نانو، بينما يعمل هاتف Galaxy M01 Core، بمعالج من نوع Mediatek MT6739WW بقوة 1.5 جيجاهرتز.





- الكاميرا الأمامية:





يضم هاتف Galaxy M01 Core، لكاميرا الأمامية قهي بدقة 5 ميجابيكسل مع فلاش من نوع LED، بينما يضم هاتف سامسونج الجديد M31s، كاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.





- الذاكرة ونظام التشغيل:





يأتي هاتف Galaxy M31s، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، إلى جانب مساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت القابلة للتوسعة ببطاقات الذاكرة الخارجية من نوع UFS 2.1، ويعمل M31s بواجهة المستخدم OneUI core 2.1،المبنية على نظام التشغيل أندرويد10.





وبينما يأتي هاتف Galaxy M01 Core، مع ذاكرة وصول عشوائى سعى 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتي 8 و16 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية، ويعمل مع واجهة سامسونج الـ One UI 2 ، المرتكزة على نظام التشغيل Android 10 Go edition.





- البطارية:





يمتلك Galaxy M01 Core، بطارية بسعة 3000 مللى أمبير في الساعة، من خلال منفذ شحن microUSB 2.0، بينما يضم هاتف Galaxy M31s، بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 واط، والتي يمكن استخدامها لشحن الأجهزة الأخرى بفضل دعم ميزة الشحن العكسي التي تحول الهاتف إلى بنك طاقة.





- السعر والألوان:





يتوفر هاتف Galaxy M31s، في تصميم متدرج باللون الأسود و الأزرق، بسعر يبدأ من 273 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4361 جنيها مصريا)، بينما يتوفر هاتفGalaxy M01 Core، فى 3 ألوان هي الأحمر والأسود والأزرق، مقابل 5500 روبية هندية ما يعادل 1200 جنيه مصري.