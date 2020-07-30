تسريبات تكشف مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab S7

من المتوقع أن تطلق رائدة تصنيع الهواتف الذكية سامسونج Samsung ، حاسبين لوحيين خلال حدث Unpacked الذي سيقام في 5 أغسطس المقبل، وهما Galaxy Tab S7 و Galaxy Tab S7 +.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، رصدت أجهزة سامسونج اللوحية Galaxy Tab S7 ، على منصة جوجل بلاي Google Play، استعدادا للإعلان الرسمي عنهم خلال أيام، وفقا لما ذكره موقع موقع "gsmarena" التقني.









وفي الوقت نفسه، نشر Evan Blass مجموعة من الصور الرسمية، التي تستعرض تصميم ومواصفات الإصدارات الجديدة من أجهزة Galaxy Tab S7، التي تؤكد بعض ما ذكرته التسريبات السابقة، ويتميز تابلت سامسونج بتصميم نحيف للإطارات، إلى جانب S Pen المجدد.





ووفقا للصور المسربة، سيأتي الجهازان بدون مستشعر مادي لبصمة الأصبع، لذا من المتوقع أن يتم دمج مستشعر البصمة لأجهزة Galaxy Tab S7، في الشاشة التي ستأتي من نوع AMOLED.





وستتوفر أجهزة Galaxy Tab S7، في طرازين الأول يدعم الاتصال بشبكات الواي فاي Wi-Fi، وإصدار أخر يدعم الاتصال بشبكات Wi-Fi وشبكات LTE، كما تشير بعض التوقعات إلى أن جهاز Galaxy Tab S7 plus سيدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، وسيتم بيع هذا الإصدار في الأسواق التي تتوفر فيها شبكات الجيل التالي.





وتؤكد قوائم منصة جوجل بلاي Google Play، على أن أجهزة Galaxy Tab S7، ستعمل بمعالج من نوع Snapdragon 865 +، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي رام 6 أو 8 جيجابايت، كما يمتاز جهاز Tab S7 من سامسونج بدقة عرض 2560 × 1600 بيكسل، بينما يأتي جهاز Galaxy Tab S7 +، بدقة عرض 2800 × 1752 بيكسل.