بسعة 10.090 ميللي أمبير.. تزويد تابلت سامسونج المرتقب +Galaxy Tab S7 ببطارية أكثر كفاءة

كشف أحدث التسريبات أن شركة سامسونج تعتزم إطلاق طرازين من حاسبها اللوحي القادم وهم Galaxy Tab S7 وGalaxy Tab S7+، حيث من المتوقع أن تعلن عنهما الشركة الكورية في أوائل شهر أغسطس المقبل.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن سامسونج تستعد لعقد حدثها الخاص بالإعلان عن هواتف Galaxy Note20 ، في 5 أغسطس 2020، ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن الجيل الجديد من هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold، إلى جانب إصدار آخر يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويطلق عليه اسم Galaxy Z Flip 5G.





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واليوم، أكدت أحدث الصور المسربة حول تابلت سامسونج Galaxy Tab S7+، والذي حصل على ترخيصا خاص بسعة البطارية، والتى ستبلغ 10.090 ميللي أمبير في الساعة، أن حاسب سامسونج اللوحي سيأتي ببطارية أكبر مما أشارت إليه التسريبات السابقة والتى ذكرت أنا ستأتي بسعة أقل 9800 ميللي أمبير.





وحسبما ورد في التسريبات السابقة، ستأتي سلسل Tab S7، بتصميما شبيها بحاسوب العام الماضي Tab S6، من حيث الكاميرا الخلفية المزدوجة، والمكان الخاص بالقلم الإلكتروني S-Pen، وهو ما أكدته الصور المسربة اليوم أيضًا.





وتشير التسريبات الحديثة إلى أنه من المتوقع أن يكون الاختلاف الأساسي بين Tab S7 و Tab S7 +، هو الحجم، حيث سيقدم الجهاز لأول شاشة من نوع OLED بقياس 11 بوصة، والآخر سيقدم شاشة بقياس 12.3 أو 12.4 بوصة. إذ ستدعم كل شاشة من شاتي الحاسوبين معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز، بالإضافة إلى نوع المعالج والذي يأتي من مجموعة Snapdragon 865 الرائدة، مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G.





وأما عن الاختلافات الأخرى بين الطرازين، فمن المتوقع أن تكون في حجم ذاكرة الوصول العشوائي رام، وفي سعة البطارية، إذ كشفت تسريبات سابقة بأن بطارية جهاز Tab S7 ستكون بسعة 7,760 ميللي أمبير الساعة.