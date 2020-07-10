تسريبات تكشف مواصفات تابلت سامسونج المرتقب +Galaxy Tab S7.. صور

كشفت أحدث تسريبات حول مواصفات حاسب سامسونج اللوحي Galaxy Tab S7 Plus، حيث أشرت التوقعات إلى الجهاز المرتقب سيدعم قدرة شحن 45 واط.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيعمل تابلت سامسونج Galaxy Tab S7 Plus، بمعالج من نوع Snapdragon 865+، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G ، وسيأتي بشاشة من نوع Super AMOLED بحجم 12.4 بوصة، 2800 × 1752 بكسل.









وسيقترن معال كوالكوم في جهاز Galaxy Tab S7 Plus، بذاكرة وصول عشوائي رام 6 أو 8 جيجابايت، إلى جانب سعة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت، كما سيدعم جهاز سامسونج اللوحي القلم الألكتروني S Pen.





ومن المتوقع أن يحتوي تابلت سامسونج Galaxy Tab S7 Plus، بطارية بقوة 10090 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 واط، عبر منفذ USB PD.





وأظهرت التسريبات صورة ثلاثية الأبعاد لجهاز Galaxy Tab S7 Plus، حيث سيحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة، العدسة الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.





وسيعمل تابلت Galaxy Tab S7 Plus، بواجهة المستخدم One UI 2.5 ، المرتكزة على نظام التشغيل Android 10، وحسبما ورد في التسريبات السابقة سيأتي الجهاز اللوحي بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.