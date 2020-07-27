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تكنولوجيا

تسريبات تكشف إمكانيات شاشة تابلت +Galaxy Tab S7 من سامسونج.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:02 ص
تسريبات تكشف إمكانات
تسريبات تكشف إمكانات شاشة تابلت +Galaxy Tab S7
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة أن تابلت +Galaxy Tab S7 القادم والذى ستصدره شركة سامسونج يوم 5 أغسطس القادم، مع مجموعة  هواتف Galaxy Note20، سيأتى بعدد من الميزات الرائعة بالنسبة للشاشة. 

وبحسب موقع Engadget فإن جهاز التابلت+Galaxy Tab S7 سيأتى بنسخة ثانية بشاشة 12.4 بوصة من نوع  AMOLED وبمعدل سرعة تحديث للشاشة ب 120 هرتز لتحمل الألعاب الثقيلة، وقارئ للبصمة تحت الشاشة من ناحية الجانب. 


Samsung Galaxy Tab S7 leak
كما يأتى تابلت + Galaxy Tab S7 بمعالج من نوع  Snapdragon 865 Plus ، يدعم تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، مع ذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت رام، و مساحة داخلية ب 128 جيجا بايت تمتد إلى 1 تيرا بايت، كما سيأتى كاميرتين خلفيتين الأولى بدقة 16 ميجابيكسل والثانية ب 5 ميجابيكسل. 

وسيحتوى تابلت + Galaxy Tab S7 على بطارية بسعة 10.090  ميللي أمبير في الساعة، كما يدعم الشحن السريع ب 15 واط، كما سيصدر بقلم S-Pens مثل الذى سيأتى في هواتف  Galaxy Note 20.

ومن المحتمل أن يكون سعر تابلت +Galaxy Tab S7 حوالى 977 دولار أمريكى، أى ما يعادل حوالى 617 . 15 ألف جنيه مصرى.

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