تسريبات تكشف إمكانيات شاشة تابلت +Galaxy Tab S7 من سامسونج.. فيديو

كشفت تسريبات جديدة أن تابلت +Galaxy Tab S7 القادم والذى ستصدره شركة سامسونج يوم 5 أغسطس القادم، مع مجموعة هواتف Galaxy Note20، سيأتى بعدد من الميزات الرائعة بالنسبة للشاشة.





وبحسب موقع Engadget فإن جهاز التابلت +Galaxy Tab S7 سيأتى بنسخة ثانية بشاشة 12.4 بوصة من نوع AMOLED وبمعدل سرعة تحديث للشاشة ب 120 هرتز لتحمل الألعاب الثقيلة، وقارئ للبصمة تحت الشاشة من ناحية الجانب.









كما يأتى تابلت + Galaxy Tab S7 بمعالج من نوع Snapdragon 865 Plus ، يدعم تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، مع ذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت رام، و مساحة داخلية ب 128 جيجا بايت تمتد إلى 1 تيرا بايت، كما سيأتى كاميرتين خلفيتين الأولى بدقة 16 ميجابيكسل والثانية ب 5 ميجابيكسل.





وسيحتوى تابلت + Galaxy Tab S7 على بطارية بسعة 10.090 ميللي أمبير في الساعة، كما يدعم الشحن السريع ب 15 واط، كما سيصدر بقلم S-Pens مثل الذى سيأتى في هواتف Galaxy Note 20.





ومن المحتمل أن يكون سعر تابلت +Galaxy Tab S7 حوالى 977 دولار أمريكى، أى ما يعادل حوالى 617 . 15 ألف جنيه مصرى.



