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تكنولوجيا

SM-F415.. سامسونج تعتزم إطلاق أرخص هاتف قابل للطى في تاريخها

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:49 م
سامسونج تعتزم إطلاق
سامسونج تعتزم إطلاق أرخص هاتف قابل للطى في تاريخها
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة سامسونج تعمل على إطلاق هاتف قابل للطى بسعر رخيص، بحيث يكون أرخص هاتف قابل للطى في تاريخها، ويختلف عن توجهها في إطلاق هواتف قابلة للطى بأسعار مرتفعة للغاية، مثل هواتف Galaxy Z Flip 5G و Galaxy Z Fold 2 5G التى أطلقتها منذ أسابيع. 

وبحسب موقع SamMobile فإنه من المعروف عن الهواتف القابلى للطى انها مرتفعة الأسعار، ورغم الاقبال الشديد عليها بسبب كونها هواتف عملية وتحتوى على شاشتين وتقترب من أداء اجهزة اللاب توب إلى أنها مرتفعة الثمن للغاية. 


ومن المحتمل أن تقوم سامسونج بإصدار هاتفها القابل للطى القادم والذى يحمل رقم SM-F415، بسعر أقل من 900 دولار أى ما يعادل حوالى 340 . 14 ألف جنيه مصرى. 

وفقا للموقع فإن هاتف سامسونج القادم سيأتى بنسختين للمساحة الداخلية سعة 64 و 128 جيجا بايت، كما سيصدر بألوان الأزرق والأخضر والأسود . 

وبلغ سعر Galaxy Z Fold 2 5G حوالى 1880 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 30 ألف جنيه مصرى.

أما هاتف Galaxy Z Flip 5G، فقد بلغ سعره 1,499.99 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 23,976 جنيها مصريا، وتم إصداره رسميا من سامسونج مع Galaxy Z Fold 2 5G يوم 5 أغسطس الماضى. 

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