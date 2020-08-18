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تكنولوجيا

سامسونج تكشف عن النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S20.. سعر ومواصفات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:02 ص
سامسونج تكشف عن النسخة
سامسونج تكشف عن النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S20
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة سامسونج تعمل على إطلاق هاتف مثل هاتف  Galaxy S20 الذى أطلقته في شهر يناير الماضى، ولكن بسعر أرخص، تحت اسم Galaxy S20 Fan Edition 5G. 

وبحسب موقع PhoneArena فإن هاتف Galaxy S20 Fan Edition 5G سيأتى بشاشة قياس  6.5 بوصة ، من نوع Infinity-O ، ومعدل تحديث للشاة 120 هرتز،  مثل هواتف Galaxy Note 20 . 


وسيأتى هاتف Galaxy S20 Fan Edition بكاميرا سيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الاساسية فستكون بدقة 12 ميجا بيكسل مثل هواتف Galaxy S20، أما الكاميرا بعدسة واسعة فتأتى ب 12 ميجا بيكسل، و 8  ميجا بيكسل لعدسة كاميرا telephoto. 

وسيحتوى هاتف  Galaxy S20 Fan Editioعلى معالج من نوع Snapdragon 865 خارج الولايات المتحدة وأوروبا، ومساحة داخلية 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية ب 6 جيجا بايت رام .
 
ويتميز هاتف  Galaxy S20 Fan Editioعلى بطارية ب 4.500 مللى أمبير، ومن المحتمل أن يصدر الهاتف في الربع الرابع من العام الحالى 2020. 

ويبلغ سعر هاتف  Galaxy S20 Fan Editio حوالى 800 دولار أمريكي أى ما يعادل 740 . 12 ألف جنيه مصرى ، وبذلك يكون أرخص من هاتف Galaxy S20 ب 200 دولار. 

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