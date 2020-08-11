هاتف Mate X2 يصدر بشاشة مطوية من الداخل وبحجم أكبر من Galaxy Z Fold 2

كشفت تسريبات أن هاتف Mate X2 القابل للطى من شركة هواوى الصينية ، سيصدر بشاشة قابلة للطى من الداخل، وستشبه هاتف Galaxy Z Fold 2 الذى أطلقته شركة سامسونج منذ أيام.





وبحسب موقع Android Authority فإن شاشة هاتف Mate X2 ستكون نفس حجم شاشة هاتف Mate X السابق، بقياس 8. 3 بوصة، ولكن من ناحية الطى فإن هاتف Mate X2 لن يكون بشاشة مطوية من ناحية الخارج مثل هواتف Mate X و كذلك Mate XS السابقين من هواوى.









وستقوم شركة BOE الصينية بتصنيع شاشات هاتف Mate X2 القادم، كما أن الهاتف سيكون بشاشة أكبر من شاشة Galaxy Z Fold 2 الذى صدر بشاشة 7.7 بوصة.





واتجهت شرك هواوى لتصنيع شاشة هاتف Mate X2 القابل للطى القادم بشاشة منحنية من الداخل، وليس من الخارج لان الشاشات المنحية من الخارج تجعل الهاتف أضعف وأكثر عرضة للتلف، كما أنها تكلف الشركة تكلفة ضخمة عند صناعتها.





وتعانى شركة هواوى من إصدار هواتفها القادمة ومنها هاتف Mate X2 القابل للطى القادم بسبب العقوبات الأمريكية عليها، حيث أنها لن تكون قادرة على إنتاج معالجاتها من نوع Kirin التى تقوم بتشغيل هواتفها الرائدة والمتميزة من فئة flagship فلاج شيب، حيث من المقرر أن تكون هواتف Mate 40 القادمة هى آخر هواتف ستصدر بـ معالجات كيرين.



