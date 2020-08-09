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تكنولوجيا

من الشهر القادم.. هواوى لن تستطيع إصدار هواتف flagship فلاج شيب

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:01 ص
هواوى لن تستطيع إصدار
هواوى لن تستطيع إصدار هواتف flagship فلاج شيب
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ندى على
ذكرت تقارير أن شركة Huawei هواوى الصينية،  ستتوقف عن انتاج معالجات Kirin  التى تقوم بتشغيل هواتفها الرائدة والمتميزة من فئة flagship فلاج شيب ، بداية من الشهر القادم، مع تنامي تأثير الضغوط والعقوبات الأمريكية عليها. 

وبحسب وكالة رويترز فإن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تشهد أسوأ حالاتها منذ عقود، حيث قامت الحكومة الأمريكية بفرض قيودا على شركات تصنيع الرقاقات خارج الولايات المتحدة والتى تستخدم تقنيات التصنيع الأمريكية بإلزامها الحصول على تراخيص قبل شحن المعالجات إلى هواوي أو الشركات التابعة لها.


وقال Richard Yu ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال المستهلكين في هواوي : " إنه في الوقت التى ستقوم فيه هواوى بإطلاق مجموعة هواتفها الرائدة Mate 40، يتنامى الضغط الأمريكى ليمنعها من تصنيع وانتاج معالجات Kirin . 

وأضاف بسبب العقوبات الأمريكية المستمرة على موردي هواوي جعل من المستحيل على قسم معالجات HiSilicon التابع للشركة الاستمرار في صنع الشرائح والمكونات الرئيسية مثل معالجات Kirin  للهواتف الذكية. 

كانت المملكة المتحدة قد قامت بحظر شركة هواوى وسحب جميع معداتها لشبكات تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات 5G في البلاد، وذلك بحلول عام 2027، وذلك نتيجة استجابة للضغوط الأمريكية المتكررة.  

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