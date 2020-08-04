شاهد.. تسريب صور تكشف تصميم Huawei Mate 40 و Mate 40 Pro

كشفت صور حديثة مسربة عن تصميم هاتفي هواوى الصينية المتوقع إصدارهما فى الربع الأخير من العام الجاري، وهما Huawei Mate 40 و Mate 40 Pro، قبل فترة طويلة من إطلاقهما بشكل رسمي أو حتى المؤتمر الصحفي الخاص بهما.





وبحسب فون آرينا التقني، كشف المسرب الشهير ستيف هيمرستوفر عن الصور الجديدة التى أفسدت على هواوى الصينية سرية تصميم تحفتها الجديدة، والتى يتضح من الوهلة الولى أن التصميم مشابه إلى حد كبير شقيقه الأكبر Huawei Mate 30.





كما سيأتى Huawei Mate 40 بشاشة قياس 6.4 بوصة، بينما شقيقه الأضخم Mate 40 Pro بشاشة قياس 6.7 بوصة، مع نوتش عريض بكاميرا مزدوجة لكلا الهاتفين فى أعلى يسار الشاشة.





وسيعمل الهاتفان بمعالج Kirin 1020 الجديد من هواوى، بالإضافة لدعم شبكات الجيل الخامس 5G لضمان أقصي سرعة ممكنة فى إرسال و إستقبال البيانات.



