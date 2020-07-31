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تكنولوجيا

لأول مرة.. هواوي أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:02 ص
هواوي وسامسونج
هواوي وسامسونج
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شيماء عبد المنعم
بالرغم من الحظر الأمريكي المفروض عليه، استطاعت شركة هواوي الصينية، تخطي شركة سامسونج لتصبح بذلك أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم في الربع الثاني من عام 2020.

وبحسب ما ذكره موقع "mothership"، تعد هذه المرة الأولى التي تتفوق فيها شركة هواوي تكنولوجيز، على شركة عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية وفقا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث Canalys.


وقد قامت عملاق التكنولوجيا الصينية، بشحن عدد من الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم أكثر من الشركات المنافسة، حيث شحنت هواوي 55.8 مليون جهاز في الفترة الواقعة بين أبريل إلى يونيو، متفوقة على 53.7 مليون جهاز من سامسونج.

وتراجعت مبيعات هواوي بنسبة 5 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بينما سجلت شركة سامسونج الكورية الجنوبية انخفاضا بنسبة 30 في المئة.

وكما تعتبر هذه المرة الأولى منذ عام 2011، التي تحتل فيها الشركة المرتبة الأولى إلى جانب شركتى آبل Apple، وسامسونج Samsung. 

ويأتي هذا الإنجاز على الرغم من القيود التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي عطلت أعمال عملاقة التكنولوجيا الصينية هواوي في الخارج، والتي ساهمت في انخفاض الشحنات الخارجية بنسبة 27 في المائة. 

وقال متحدث باسم شركة هواوي: "لقد أظهر عملنا مرونة استثنائية في هذه الأوقات الصعبة"، حيث ارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 8 في المئة، لكن شحنات هواوي الخارجية انخفضت بنسبة 27 في المئة في هذا الربع.
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