تسريبات تكشف سعر ومواصفات تابلت هواوي القادم MatePad 10.8

أدرج موقع التجارة الإلكترونية الصيني JD.com، لفترة قصيرة حاسب هواوي اللوحي المرتقب MatePad 10.8، الذي يعد إصدارا محدثا لنسخة العام الماضي MatePad M6 10.8.





ووفقا ذكره موقع "gsmarena" التقني، أظهر موقع البيع بالتجزئة، سعر إصدار Wi-Fi، من جهاز MatePad 10.8، حيث سيعادل 330 دولار أمريكي، وهو يطابق تكلف إصدار سابقه، ومع ذلك فأن تابلت هواوي الجديد سيأتي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، مقارنة 4 جيجابايت في جهاز العام الماضي، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.





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وسيعمل تابلت MatePad 10.8، بمعالج من نوع Kirin 990، وهو نفس المعالج المستخدم في الحاسب اللوحي الرائد MatePad Pro الذي يقدم شاشة من نوع AMOLED بقياس 10.8 بوصات بسعر يعادل 471 دولارا أمريكيا.





ومن المتوقع أن يأتي تابلت MatePad 10.8، بدقة شاشة تبلغ 2560×1600 بكسل، مع نسبة أبعاد 16:10، وم دعما للقلم الإلكتروني M-Pencil، وسيكون هناك أيضا دعم للوحات المفاتيح.





وسيحافظ حاسب هواوي الوحي الجديد أيضا على سعة البطارية بقدرة 7,500 مللي أمبير في الساعة. وسيأتي مجهزا بأربعة مكبرات للصوت تدعم تقنية Harman Kardon، بالإضافة إلى تقنية الصوت Huawei Histen 6.1.





وسيقدم Huawei MatePad 10.8، دعما لتقنية Wi-Fi 6، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، ومن المرجح أن يكون هناك نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G من الجهاز، وسيتم إطلاق تابلت هواو الجديد من خلال موقع JD.com اعتبارا من 30 يوليو الجاري، على أن يبدأ الشحن اعتبارًا من 13 أغسطس المقبل.