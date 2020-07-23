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تكنولوجيا

تسريبات تكشف تفاصيل جديدة عن هاتف هواوي المرتقب Mate 40 Pro

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:01 ص
هاتف Mate 40
هاتف Mate 40
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شيماء عبد المنعم
ظهرت أحدث التسريبات حول هاتف هواوي القادم Mate 40 Pro، والتي كشفت المزيد من التفاصيل حول مواصفات الجهاز، من خلال حساب التسريبات الشهير  @ RODENT950، على موقع ويبو Weibo  الصيني، والمتخصص في كشف مواصفات أجهزة هواوي الجديدة.

ووفقا لما ذكره موقع "gizchina"، ستقدم شركة هواوي الصينية، هاتفها المرتقب Mate 40 Pro، بشاشة بتصميم منحني waterfall، كما تضم فتحتان مخصصتان للكاميرا السليفي أعلى يسار االشاشة، مما يشير إلى أن هذا الإصدار سيأتي بكامبرا أمامية مزدوجة. 


وبحسب التسريبات، ستستخدم هواوي تستخدم شاشات فائقة المرونة في هاتفي Mate 40 وMate 40 Pro، ولكن ستقدم النسخة الـ Pro ، شاشة منحنية أكبر، كما تشير بعض التسريبات إلى أن هواوي ستدعم سلسلة Mate 40 نوعان مختلفان من المعالجات، لذا من المتوقع أن تنطلق تشكيلة هواتف ميت 40، خارج السوق الصيني بمعالج بديل لمعالجات Kirin.

وأشارت التسريبات السابقة، إلى أن سلسلة هواتف Mate 40 ستأتي بمعدل تحديث للشاشة 90 هرتز، حيث ستدعم هواوي أجهزتها الجديدة ببطارية بعمر أطول في هذه الإصدارات الجديدة، وستستخدم الشركة الصينية معالجات من نوع Kirin بدقة تصنيع 5 نانومتر والتي ترتكز على أنوية Cortex A77 أو A78، مع كرت شاشة Mali G77/G78، مما يدعم الهواتف الذكية بأفضل آداء في معدل تحديث 120 هرتز.

وذكرت التسريبات السابقة، فأن هاتف Mate 40 سيضم ثقب واحد في الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، بينما سيضم هاتف Pro كاميرا مزدوجة في ثقب الشاشة، وقد نفى المسرب التقني الشهير Digital Chat Station، الشائعة التى صدرت مؤخرا حول تشكيلة هواوي المرتقبة Mate 40، حيث أنها لن تتضمن تقنية الكاميرا الأمامية الموجودة أسفل الشاشة، والتي تعمل أيضا كمستشعر لبصمة الإصبع.

وأشار تقرير المحلل التقني مينج تشي كو Ming Chi Kuo، إلى أن كاميرا سلسلة هواتف Mate 40، التي ستطرحها هواوي العام القادم، ستأتي بتحسينات كبيرة في شكل العدسة الحرة، الفائقة الاتساع، لتقليل التشوهات والانحرافات، وكما ستأتي بنسختين من هذه الأجهزة هما Mate 40 وMate 40 Pro، كلتاهما مزودتان بكاميرا أساسية بـ 4 أو 5 عدسات.
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