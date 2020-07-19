بريطانيا تطلب مساعدة اليابان لحل أزمة هواوي.. تفاصيل

طلبت الحكومة البريطانية من اليابان المساعدة في بناء شبكاتها اللاسلكية من الجيل الخامس 5G، بدون شركة هواوي تكنولوجيز، وفقا لما ذكرته صحيفة نيكي التجارية.

وبحسب ما ذكره موقع "economictimes"، ألتقى المسؤولون البريطانيون نظراءهم في طوكيو يوم الخميس الماضي، أي بعد يومين من إعلان قرارها بحظر هواوي من توريد معدات شبكات الجيل الخامس وإعطاء شركات الاتصالات البريطانية مهلة لإزالة جميع معدات الشركة الصينية بحلول نهاية عام 2027.









وتهدف خطوة المملكة المتحدة إلى جلب موردي معدات جدد لتعزيز المنافسة والمساعدة على خفض تكاليف شركات الاتصالات اللاسلكية في البلاد.





وحسبما أفادت صحيفة نيكي التجارية، فأن شركات التكنولوجيا اليابانية، منه مجموعة NEC ، وفوجيتسو Fujitsu، قد تكون بدائل لهواوي في تطوير وبناء تقنية الجيل الخامس 5G.





وقال وزير الدولة للثقافة والإعلام والرياضة "Oliver Dowden" الأسبوع الماضي: "إن بريطانيا تعمل مع حلفائها لتعزيز منافسين أقوى لشركة هواوي، وتسمية شركات من فنلندا والسويد وكوريا الجنوبية واليابان".





جدير بالذكر أن الحكومة البريطانية، أبلغت عملاقة التكنولوجيا الصينية هواوي Huawei، سرا بأنه تم حظرها من المشاركة في بناء شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G ببريطانيا، جزئيا لأسباب سياسية بعد ضغوط هائلة من دونالد ترامب، وأنه من الممكن إعادة النظر في قرار الحظر في المستقبل، إذا فشل ترامب في الفوز بفترة رئاسية ثانية، وتم تخفيف الموقف المناهض للصين في واشنطن.