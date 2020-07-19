تسريبات تكشف خطة هواوي لدعم هواتف Mate 40 بمعالجات MediaTek

Mate 40 في شهر سبتمبر المقبل، حيث بدأت الشركة الصينية العمل على دعم هذه الهواتف بمعالج من نوع MediaTek. ظهرت العديد من التقارير المتعلقة حول أحدث سلسلة من هواتف شركة هواوي الذكية، والتي من المتوقع أن تطلق تشكيلةفي شهر سبتمبر المقبل، حيث بدأت الشركة الصينية العمل على دعم هذه الهواتف بمعالج من نوع MediaTek.





ووفقا لما ذكره موقع "gizchina"، قد دعمت شركة هواوي الإصدارات السابقة من سلسلة هواتف Mate، بمعالجات Kirin المميزة، بينما تستخدم تشكيلة هواتف P، نفس نوع المعالج في بداية العام اللاحق.









وأشارت بعض التوقعات إلى أن سلسلة هواتف Mate 40 تأتي بمعالج Kirin 1020 أو Kirin 1000 بدقة تصنيع 5 نانومتر، ومن ثم يدعم المعالج سلسلة هواتف P50 في الربع الأول من العام المقبل.





ومع الحظر الأمريكي الجديد، الذي منع شركة إنتاج الرقاقات الأمريكية TSMC، من تصنيع معالجات Kirin لشركة هواوي، والتي ستعمل على تسليم طلبات التوريد الحالية للشركة الصينية، ومن ثم تتوقف عن التعامل مع هواوي.





ومن المحتمل أن تتبنى هواوي طريقة سامسونج، ووفقا لتسريبات @RODENT950 إلى أن هواوي ستقدم رقاقة Kirin بدقة تصنيع 5 نانومتر حصريًا في نماذج Mate 40 المخصصة للأسواق الصينية، ولكن بالنسبة للنسخة المخصصة للأسواق العالمية ستخدم هواوي معالجات MediaTek.





وفي تقرير سابق، أشار المحلل التقني الشهير مينج تشي كو Ming Chi Kuo، إلى أن هواوي ستستخدم معالجات Kirin 1020 الجديدة والمتطورة، سلسلة هواتف Mate 40.





وحسبما ورد في التسريبات السابقة، أن سلسلة هواتف Mate 40 التي ستطرحها هواوي العام القادم، والتي ستأتي بنسختين من هذه الأجهزة هما Mate 40 وMate 40 Pro، كلتاهما مزودتان بكاميرا أساسية بـ 4 أو 5 عدسات.





وتشير التسريبات إلي أن Mate 40 سوف يعمل بنظام التشغيل Android 10، وسيأتي الجهاز بأفضل كاميرا تشهدها الهواتف الذكية، وسيضم الهاتف عدسة بدقة 108 ميجابيكسل، ولها القدرة على التقريب بمقدار 50 X، لتصوير الأشياء التي يصعب رؤيتها، إلى جانب كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميجابيكسل، مزودة بتقنية التعرف على الوجوه.