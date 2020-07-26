تسريبات مصورة تكشف منتجات هواوي المرتقبة.. تعرف عليها

كشفت تسريبات مصورة من حملة ترويجية لشركة هواوي Huawei ، مواصفات وتصميم منتجات جديدة تعتزم الشركة الصينية الإعلان عنها قريبا، وهي عبارة عن سوار ذكي TalkBand B6، وحاسوبا لوحيا يطلق عليه اسم C5 10.





وبحسب لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد TalkBand B5، عبارة عن سوارا ذكيا أطلقته هواوي منذ عامين، يمكن أن يتحول إلى سماعة لاسلكية تعمل بالبلوتوث عند إخراجها من حزام المعصم.





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ووفقا للتسريبات المصورة التي تم رصدها على موقع ويبو Weibo الصيني، تخطط شركة هواوي لإطلاق إصدار جديد من سوارها الذكي المتغير، والذي سيطرح باسم TalkBand B6.





وظهرت سوار TalkBand B6، في العديد من الصور و مقاطع الفيديو، حيث تم إضافة تحسينات في تصميم هذا الإصدار الذي يتميز بسمك أقل وتصميم أكثر أناقة، وسيعمل السوار الذكي بمعالج من نوع Kirin A1، كما يقدم دعما لتقنية البلوتوث 5.1.





وسيحتوي سوار TalkBand B6، على منفذ USB-C للشحن السريع وشاشة مرنة تعمل باللمس بقياس 1.53، في إطار معدني، كما تكشف الصور الخاصة بصندوق التغليف عن دعم السوار بإختيارات من الأربطة المميزة بتصميم رياضي من المطاط.





وكشفت نفس التسريبات المصورة، عن تصميم جهاز لوحي من هواوي يطلق عليه اسم C5 10 ، ويحاكي تصميم Matepad، حيث سيأتي تابلت Tablet C5 10، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، ومن المتوقع أن تدعم يعمل هذا الإصدار من هواوي بمعالج من نوع Kirin 820 أو Kirin 985.