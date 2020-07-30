بسعر منافس وبطارية عملاقة.. سامسونج تطلق هاتف Galaxy M31s.. صور

أطلقت شركة سامسونج ، أحدث هواتفها الذكية ضمن السلسلة الشهيرة Galaxy M، ويأتي الجهاز الجديد المسمى Galaxy M31s، خلفا لهاتف Galaxy M31 الذي أعلن عنه في شهر فبراير الماضي.





ووفقا لما ذكره "gsmarena" التقني، يحتوي هاتف سامسونج Galaxy M31s، على شاشة من نوع Infinity-O sAMOLED، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة +FHD، وهي الأولى من نوعها بالنسبة لسلسلة هواتف Galaxy M.









ويتميز هاتف Galaxy M31s، ببطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 واط، والتي يمكن استخداما لشحن الأجهزة الأخرى بفضل دعم ميزة الشحن العكسي التي تحول الهاتف إلى بنك طاقة.





ويتوفر هاتف Galaxy M31s، في تصميم متدرج باللون الأسود و الأزرق، ويتميز بوجود ماسح ضوئي مثبت على الجانب.





وبالنسبة للكاميرا الخلفية، يضم هاتف سامسونج الجديد M31s، إعداد كاميرا رباعية لهاتف بعدسة أساسية Sony IMX682، وبدقة 64 ميجابكسل بفتحة f/1.8، إلى جانب عدسة ثانوية واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، ووحدتان بدقة 5 ميجابكسل لكل منهما، الأولى للقطات الماكرو والأخرى للبيانات العميقة.





ومن الميزات التي تقدمها سامسونج من خلا هاتفGalaxy M31s، وهو إضافة وضع Single Take الذي يلتقط ما يصل إلى 10 صور ومقاطع فيديو بضغطة واحدة على زر الغالق، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.





ويعمل هاتف Galaxy M31s، بواسطة معالج من نوع Exynos 9611، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الاكرة الخارجية من نوع UFS 2.1.





وكما يعمل هاتف Galaxy M31s، بواجهة المستخدم OneUI core 2.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، وسيتم طرحه للبيع بدءا من 6 أغسطس القادم، حيث تأتي نسخة 6+128 جيجابايت مقابل 273 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4361 جنيها مصريا)، بينما نسخة 8+128 جيجابايت تأتي مقابل 300 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4361 جنيها مصريا).