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تكنولوجيا

سامسونج تطلق أرخص هاتف ذكي بـ 1200 جنيه فقط.. تعرف على المواصفات.. صور

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:59 ص
سامسونج تطلق أرخص
سامسونج تطلق أرخص هاتف ذكي بـ 1200 جنيه فقط
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كريم جمال
كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية اليوم، الثلاثاء، رسميًا عن أرخص هاتف ذكي فى تاريخها بالهنجد، والذى يحمل اسم Galaxy M01 Core مقابل 1200 جنيه فقط، وهو السعر الذى وصفه الخبراء بأنه الأرخص فى تاريخ الصانع العريق.


وبحسب "جي إس إم آرينا" التقني، جاء إطلاق Samsung Galaxy M01 Core رسميًا فى الهند مقابل 5500 روبية هندية، ما يعادل 1200 جنيه مصري، وهو سعر تنافسي سيجعل الإقبال على الهاتف أسطوريا، وهو توجه سامسونج العالمى للسيطرة على الفئات رخيصة السعر تحت شعار القيمة مقابل السعر، بعد استيلاء الشركات الصينية على هذه الحصة من السوق.


يأتى هاتف Samsung Galaxy M01 Core بشاشة قياس 5.7 بوصة من نوع PLS TFT، وعكس التريند الرائد جاء الهاتف بشاشة عادية بدون أى نوتش مع حواف كاملة من الأعلى والأسفل، وهو أمر منطقي لهذه الفئة السعرية.


كما تم تزويد Samsung Galaxy M01 Core بمعالج من نوع Mediatek MT6739WW بقوة 1.5 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعى 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتي 8 و16 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.


ومن ناحية الكاميرا، يقدم Samsung Galaxy M01 Core بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل، وبالنسبة للكاميرا الأمامية قهي بدقة 5 ميجابيكسل مع فلاش من نوع LED.


ويمتلك Samsung Galaxy M01 Core بطارية ضخمة سعة 3000 مللى أمبير، ويعمل الهاتف بنظام Android 10 Go edition ، من خلال منفذ شحن microUSB 2.0، ويمكنك الحصول عليه فى 3 ألوان هي الأحمر و الأسود والأزرق، مقابل 5500 روبية هندية ما يعادل 1200 جنيه مصري.
سامسونج تطلق أرخص هاتف ذكي بـ 1200 جنيه فقط.. تعرف على المواصفات.. صور
سامسونج تطلق أرخص هاتف ذكي بـ 1200 جنيه فقط.. تعرف على المواصفات.. صور
سامسونج تطلق أرخص هاتف ذكي بـ 1200 جنيه فقط.. تعرف على المواصفات.. صور
سامسونج تطلق أرخص هاتف ذكي بـ 1200 جنيه فقط.. تعرف على المواصفات.. صور
سامسونج تطلق أرخص هاتف ذكي بـ 1200 جنيه فقط.. تعرف على المواصفات.. صور
سامسونج تطلق أرخص هاتف ذكي بـ 1200 جنيه فقط.. تعرف على المواصفات.. صور
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