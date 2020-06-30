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تكنولوجيا

بـ 500 جنيه فقط.. اشتري أرخص هاتف ذكي فى مصر

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:26 ص
بـ 500 جنيه فقط..
بـ 500 جنيه فقط.. اشتري أرخص هاتف ذكي فى مصر
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كريم جمال
بالرغم من تطور الهواتف الذكية بشكل كبير، إلا أن هناك فئة ليست بالقليلة تتعامل مع هذه الهواتف للضرورة فقط، لذلك لا يبحثون عن الهواتف صاحبة الميزات الأكثر ويكتفون باختبار أقلها سعرًا، ولكن هل خطر ببالك من قبل أنه يمكنك شراء هاتف ذكي مقابل 500 جنيه فقط؟


الإجابة بأن الفرصة لا تزال سانحة لاقتناء هاتف Sico More 3 والحصول على تجربة أندرويد بسعر لا يذكر، فهو يكاد يكون بسعر هاتف كلاسيكي لاستقبال وإجراء المكالمات فقط.


يأتى Sico More 3  بشاشة قياس 4 بوصة من نوع IPS LCD، مع ميزة ثنائى الشريحة، بمعالج MediaTek MT6580M
رباعي النواة بقوة 1.2 جيجاهرتزى، بذاكرة وصول عشوائى سعة 512 ميجابايت، وذاكرة داخلية سعة 4 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى 32 جيجابايت.


ويمتلك Sico More 3 كاميرا خلفية أساسية دقة 2 ميجابيكسل، وأخرى أمامية دقة 0.3 ميجابيكسل مع فلاش، و يعمل الهاتف بنظام أندرويد Android 8.0 "Go Edition.


ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 4.2، والواي فاي إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع USB العادى، ويحتوى على بطارية جيدة سعة 1500 ميللى أمبير.


يمكنك شراء الهاتف عبر العديد من المتاجر الإلكترونية الشهير، أو الموزعين المعتمدين على مستوى الجمهورية، ويأتى باللون الأزرق والأسود، فقط مقابل 500 جنيه.
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