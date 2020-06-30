بـ 500 جنيه فقط.. اشتري أرخص هاتف ذكي فى مصر

بالرغم من تطور الهواتف الذكية بشكل كبير، إلا أن هناك فئة ليست بالقليلة تتعامل مع هذه الهواتف للضرورة فقط، لذلك لا يبحثون عن الهواتف صاحبة الميزات الأكثر ويكتفون باختبار أقلها سعرًا، ولكن هل خطر ببالك من قبل أنه يمكنك شراء هاتف ذكي مقابل 500 جنيه فقط؟









Sico More 3 والحصول على تجربة أندرويد بسعر لا يذكر، فهو يكاد يكون بسعر هاتف كلاسيكي لاستقبال وإجراء المكالمات فقط. الإجابة بأن الفرصة لا تزال سانحة لاقتناء هاتف









يأتى Sico More 3 بشاشة قياس 4 بوصة من نوع IPS LCD، مع ميزة ثنائى الشريحة، بمعالج MediaTek MT6580M

رباعي النواة بقوة 1.2 جيجاهرتزى، بذاكرة وصول عشوائى سعة 512 ميجابايت، وذاكرة داخلية سعة 4 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى 32 جيجابايت.





ويمتلك Sico More 3 كاميرا خلفية أساسية دقة 2 ميجابيكسل، وأخرى أمامية دقة 0.3 ميجابيكسل مع فلاش، و يعمل الهاتف بنظام أندرويد Android 8.0 "Go Edition.









ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 4.2، والواي فاي إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع USB العادى، ويحتوى على بطارية جيدة سعة 1500 ميللى أمبير.