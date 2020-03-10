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تكنولوجيا

اشترى أرخص هاتف ذكى فى مصر بـ590 جنيها

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:11 ص
G tide V7s
G tide V7s
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كريم جمال
فى ظل تطور أسعار الهواتف الذكية سريعًا فى السنوات القليلة الماضية، أصبح إقتناء هاتف ذكى إلإقصادى أمر مكلف للغاية ويستنزف مبلغًا من المال ليس بالقليل، إلا أنه يمكنك إقتناء هاتف ذكى إقتصادى بمواصفات معقولة مقابل 590 جنيهًا فقط.


ويحمل الهاتف إسم  V7S وهو من علامة G-TIDE الصينية، والذى يقدم تجربة إستخدام أندرويد بسعر لايذكر مقارنة بهواتف كلاسيكية أخرى فى نفس سعره، والذى يأتى فى لونين هما الأزرق والذهبي ليناسب مختلف الأذواق.

يأتى G tide V7s بشاشة قياس 5 بوصة من نوع IPS LCD، مع ميزة ثنائى الشريحة، بمعالج رباعى النواة بقوة 1.25 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 1 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 8 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى 32 جيجابايت.


ولعشاق التصوير يمتلك G tide V7s كاميرا خلفية أساسية دقة 5 ميجابيكسل، وأخرى أمامية دقة 2 ميجابيكسل مع فلاش LED قوى.

ويعمل G tide V7s بنظام أندرويد Android 6، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 4.2، والواي فاي إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع USB العادى، ويحتوى على بطارية جيدة سعة 2200 ميللى أمبير.


يمكنك شراء G tide V7s عبر العديد من المتاجر الإلكترونية الشهير، أو الموزعين المعتمدين على مستوى الجمهورية، ويأتى فى لونين هما الأزرق والأسود مقابل 590 جنيهًا.

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